Фотофакт: Как выглядит зимний отдых на «белорусских Мальдивах»
- 9.02.2020, 12:04
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Невероятные кадры.
«Проснулись? А я еще не ложился. Всю ночь листал Instagram в поисках места для очередного приключения. Подумал, что было бы круто периодически выбираться из города и ездить по стране в поисках всяких красот. Вспоминал вот про «белорусские Мальдивы» — это меловые карьеры с лазурной водичкой, которые от нас долго прятали. Я там много раз бывал, но фотки в старых штанах остались (ну, вы эту историю помните: «тот свет», возвращение и все такое). Так что сегодня у нас онлайн-полет: посмотрим, как в этих краях зимой», — пишет для onliner.by блогер Скивица.
«Я цветных карьеров помню несколько. Самые крутые — в Красносельске под Волковыском, их обычно и называют «Мальдивами». Еще есть симпатичные под Любанью, в нескольких километрах от Гродно, под Кричевом, а еще в Брестской и Могилевской областях. А может, и еще где-то.
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Меловые карьеры 🏞️ ⠀ Наверное, больше всего удивили масштабы. Это не первый мой карьер с бирюзовым оттенком, но остальные будут поменьше. Когда мы ехали в сторону завода, ни у кого не было мыслей, что вот эта малая часть водоема будет вот такой огромной. В google-картах, естественно, это выглядело совсем не так 😂 ⠀ Тем не менее, чтобы просто обойти такое место, думаю, понадобилось бы часа 2-3. Это идеальный активный отдых 👍😉 ⠀ И именно с такими тёплыми мыслями и теплой погодой уже начинаешь строить планы на лето ☀️ Куда поехать, где поставить палатку, костер у воды или подальше в лес, включить "горы по колено" или "пламенный свет". Этот порыв ветра по утрам, ярость огня на закате, ковер из звёзд в ночи - это ты, я, мы и природа. ⠀ Расскажите, есть ли у Вас палатка? А если нет, то почему не купили ещё? И готовы ли Вы этим летом устроить ночёвку на берегу лазурного берега? 😉 ⠀ #photoshoot #photographer #adobelightroom #photography #canon750d #canonbelarus #sigma30mm #беларусь #belarus #instagood #photography #wondermore #tutbylive #kalilaskabel #inbelarus #belarusblog #путешествие #кричев #меловыекарьеры
Говорят, карьеры эти полны опасностей: там ямы, арматура, мягкая почва и злые охранники. Мне-то уже не страшно, а вы смотрите не балуйтесь.
Самые известные карьеры туристы атакуют уже лет десять или больше — как интернет провели, так все и поехали. Работники завода негодяев с ластами и резиновыми уточками всегда гоняли, но народ не сдавался и в конце концов пробил маленькую дырочку в доспехах заводчан: прошлой осенью сюда все же разрешили приезжать организованными группами, предварительно договорившись, конечно.
На заводе, правда, пока все равно боятся: у них на сайте самое главное место отдали под агитационный ролик со страшилками. Зато как к ним приехать по-честному, не написали (я все перерыл). Похоже, нужно по старинке звонить и спрашивать, куда деньги совать и с какой остановки автобус отходит.
Уже известно, что туристам могут предложить разработанный маршрут для фотосессии. Купаться и ставить палатки здесь по-прежнему нельзя. Возможно, в будущем еще что-нибудь хорошее придумают.
На машине туда ехать часа три (270 километров от Минска), вот только парковаться на территории запрещено. С общественным транспортом тоже проблем никаких: можно чем угодно до Волковыска доехать, а там запрыгнуть в автобус.
В местной деревне работает усадьба, которую местный паренек назвал «Белорусские Мальдивы». Он это место полюбил давным-давно и решил на нем немножко заработать. Купили там домик, за три года (а точнее, три лета) работы сделали очень многое и почти привели дом в порядок. Ждут гостей. Дело это не очень прибыльное, но ради жизни в такой красоте можно и на кашку с водой пересесть.
Вообще, это место многие пытались оживить и превратить в деньги. Мужики из местных деревень продавали на пляжах дрова, подрабатывали на аренде мест у воды, продавали гостям яблочки и соленые огурчики. Молодежь старалась пойти дальше: какие-то оптимисты составляли бизнес-планы, предлагали крутые идеи, скидывали руководству завода свои предложения, но что-то не клеилось.
Как все будет работать этим летом, пока и представить не могу. Надеюсь, будет круто. Это же бизвизовое пространство, там туристы из Европы и море золота…
На остальные карьеры нас с вами пока тоже не шибко зовут, но народ все равно едет. Судя по фото, зимой такие места больше похожи на Исландию. Но это ничего, белорусских красот и в других местах много».
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Изогнутые формы рельефа, бирюзовый цвет воды, высокие и обрывистые берега, красивые пейзажи, которые чем-то смахивают на скандинавские, особенно в хмурую погоду. Обожаю это место и настоятельно рекомендую к посещению, каждый найдет для себя что-то интересное и притягательное. Это была 3️⃣ часть публикации с нашего мини-путешествия на меловой карьер "Каменка". О том как добраться с Могилёва до карьера я писал в 1️⃣ части. 🌍 координаты карьера: 53.676047,31.783405 #карьер #беларусь #каменка #путешествие #прогулка #экспедиция #запрет #мероприятие #туристы #красота #вода #природа #опасность #приключения #мел
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Where are you from? 🇧🇾 ⠀ Это сложно объяснить. Я сразу думал, что будет просто, но ошибся. Одно я могу сказать точно - это надо видеть 📸 ⠀ Тяга к приключениям появилась с появлением смартфона с хорошей камерой. Можно сказать что инстаграм заставлял меня выходить на улицу и все снимать. Так у меня появилось первая цель - увидеть свой город. Год спустя - всю страну. ⠀ Проезжая все города и поселки, озера и реки, я понимал, что все это вторично! Это где-то я уже видел, а это уже было в другой части страны. Это было в Минске, а такое я уже видел на Советской в Бресте. ⠀ И вот, спустя многое время - мы здесь! Так что же сложно объяснить, спросите Вы? А сложно объяснить насколько это выглядит невозможным у нас. Ни гор, ни водопадов, ни Карелии. Этого нет... Зато есть вот это! Меловые карьеры. Находятся рядом с заводами, чаще всего закрытые, но такие манящие! ⠀ Боюсь Вам признаться, но Вы обязаны сюда приехать, если вы живёте в РБ. Думаю, здесь можно признаться немножко в любви! ⠀ П.с. я понимаю, что это рукотворный карьер и это не природа создала такое. Но в данный момент он заброшенный и уже никто не будет мешать этому уголку страны привлекать внимание! ⠀ П.с. Вы видели что-то подобное у себя в стране? 🧐 ⠀ #canon750D #canonbelarus #беларусь #adobelightroom #belarus #instagood #photoshoot #photographer #photography #photo #worldmobilephotography #wondermore #tutbylive #kalilaskabel #inbelarus #belarusblog #путешествие #кричев #меловыекарьеры
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🇬🇧↘️ Собрала список меловых карьеров Беларуси, сохраняйте😉 Если кто поедет, чур, позвать меня с собой! 1.пос.Красносельский, Волковысский р-н, Гродненская обл. Самые известные и красивые карьеры, но как раз там могут оштрафовать. Мечтаю их увидеть! 2.д.Хотиново, Любанский р-н, Минская обл. Они на фото😍 Удобно совместить с Солигорскими терриконами 3.Карьеры в 6 км от Гродно 4.д. Лозовица, Климовичский р-н, Могилевская обл. 5.Каменка под Кричевом Нереально красивые берега! 6.Между д. Малеч и д. Кабаки, Березовски р-н, Брестская обл. Вода не очень яркая☹️ 7.д. Ленино, Добрушский р-н, Гомельская обл. Вода не яркая, но необычные берега Кто знает еще карьеры? ⠀ ✴️✴️ ✴️ ⠀ I made a list of chalk quarries in Belarus for my future trips. Feel free to save😉 1.Krasnasielski village, Vawkavysk district, Grodno region Probably the most famous and beautiful, but also it's there one can get fined. Can't wait to see those! 2.Khotinovo vill., Lyuban dist., Minsk reg. They are in the photo😍 It's ideal to include those and Salihorsk terricons in the same trip 3.Qarries 6 km from Grodno 4.Lozovitsa vill., Klimavichy dist., Mogilev reg. 5.Kamenka vill. near Krichev Amazing banks ⠀ 6. Between Malech and Kabaki vill., Biaroza distr., Brest reg. Water isn't so bright☹️ 7.Lenino vill., Dobrush distr., Gomel reg. Water isn't bright, unusual banks If you know more, please let me know. ⠀ #Ringriel_Belarus
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Beauty lies in the details🌍🇧🇾🌏 #меловыекарьеры #belarus #беларусь #limepit #нашивыходные #полесье #голубыеозера #кобрин #барановичи #moscow #weekend #nature #белорусь #любань #slutsk #москва #волковыск #lizakozak #travel #happy #лето #water #lyuban #яостаюсьздесьжить #голубыеозерабеларусь #меловыеозера #instagood #lake
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Исландия на минималках. Еще один меловой карьер у нас в стране. Находится на краю Могилевской области недалеко от границы с РФ. На красносельских карьерах, те самые, что пару лет назад мелькали, как белорусские мальдивы, я не был. На любаньских был пару раз. Первый раз в 2018 году был вообще топовый, когда мы были там два дня с палатками и особенно запомнилась походная баня, в который я был тогда в первый и последний раз, но запомнился он на долго:). В 2019, когда уже про эти места узнало намного больше людей, а точнее быдла, которое засрало все берега, приезжая на всем от машин, до мопедов и устраивая дискотеки и ужираясь всем, чем можно, покайфовать уже не удалось, жаль только что ночью нас было мало и "поговорить по душам" с любителями попоек не совсем получилось:). Фотографии с любаньских карьеров можно найти по схожей бирюзовой воде у меня в профиле. Этот же карьер в разы больше любаньских и будет поживописнее. Как обстоят дела с охраной не совсем понятно, потому что зимой тут явно всем на все все равно. Думаю вернемся с палатками сюда летом и проверим это.
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🇬🇧↘️ Под этими красивыми фото немного позанудствую. ⠀ ‼️Меловые карьеры - зона повышенной опасности‼️ ⠀ ⚠️"Озера" образовались искусственным путем в бывших местах промышленной добычи. Предприятия обязаны засыпать карьеры по окончании разработки, но чаще их просто бросают. Берега могут осыпаться и быть очень крутыми. ⠀ ⚠️Купание в карьере, а иногда и пребывание на берегу может являться административным правонарушением - есть вероятность заплатить штраф. ⠀ ⚠️ Карьеры очень глубокие, там нет ни оборудованных пляжей, ни спасателей. К тому же, вокруг и на дне может быть что угодно - арматура, стекла и тд. ⠀ ⚠️Качество воды не соответствует нормам, в ней содержится множество бактерий. ⠀ 🚯К сожалению, люди сильно мусорят в таких местах. Я бы предложила вместо купания взять с собой пару мешков и оставить эти места чище, чем вы их увидели ⠀ ✴️ ✴️ ✴️ ⠀ I'd like to take a moment for a little safety training. ⠀ ‼️Former chalk quarries are a high risk area‼️ ⠀ ⚠️These "lakes" are artificial and used to be industrial sites. Enterprises are obligated to fill up their quarries as soon as they stop mining, but often they simply abandon such places. Shores are very steep and they crumble easily. ⠀ ⚠️Swimming in quarries and sometimes even being near them may be considered trespassing , which is an administrative offense and may be punished by fines. ⠀ ⚠️Quarries are very deep, there are no beach infrastructure or lifeguards. Moreover, there can be anything under the water or on the ground around, like rebars, glass, etc. ⠀ ⚠️Water quality is not up to standard, it contains a lot of bacteria. ⠀ 🚯Unfortunately, people leave a lot of rubbish in such places. I would suggest that instead of swimming everyone takes a couple of garbage bags and leaves the place cleaner than they found it. #Ringriel_Belarus #Belarus #travelBelarus #travelmore #Belarustravelblog #travelEurope #Беларусь #вандроўкі #svabodaart_travel #goingplaces #incredibleBelarus #путешествияпоБеларуси #belvsco #belinsta #instabelarus #iammobile #34travel #industrialtourism #беларускиемальдивы