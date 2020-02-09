Фотофакт: Как выглядит зимний отдых на «белорусских Мальдивах» 9.02.2020, 12:04

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Фото: onliner.by

Невероятные кадры.

«Проснулись? А я еще не ложился. Всю ночь листал Instagram в поисках места для очередного приключения. Подумал, что было бы круто периодически выбираться из города и ездить по стране в поисках всяких красот. Вспоминал вот про «белорусские Мальдивы» — это меловые карьеры с лазурной водичкой, которые от нас долго прятали. Я там много раз бывал, но фотки в старых штанах остались (ну, вы эту историю помните: «тот свет», возвращение и все такое). Так что сегодня у нас онлайн-полет: посмотрим, как в этих краях зимой», — пишет для onliner.by блогер Скивица.

«Я цветных карьеров помню несколько. Самые крутые — в Красносельске под Волковыском, их обычно и называют «Мальдивами». Еще есть симпатичные под Любанью, в нескольких километрах от Гродно, под Кричевом, а еще в Брестской и Могилевской областях. А может, и еще где-то.

Говорят, карьеры эти полны опасностей: там ямы, арматура, мягкая почва и злые охранники. Мне-то уже не страшно, а вы смотрите не балуйтесь.

Самые известные карьеры туристы атакуют уже лет десять или больше — как интернет провели, так все и поехали. Работники завода негодяев с ластами и резиновыми уточками всегда гоняли, но народ не сдавался и в конце концов пробил маленькую дырочку в доспехах заводчан: прошлой осенью сюда все же разрешили приезжать организованными группами, предварительно договорившись, конечно.

На заводе, правда, пока все равно боятся: у них на сайте самое главное место отдали под агитационный ролик со страшилками. Зато как к ним приехать по-честному, не написали (я все перерыл). Похоже, нужно по старинке звонить и спрашивать, куда деньги совать и с какой остановки автобус отходит.

Уже известно, что туристам могут предложить разработанный маршрут для фотосессии. Купаться и ставить палатки здесь по-прежнему нельзя. Возможно, в будущем еще что-нибудь хорошее придумают.

На машине туда ехать часа три (270 километров от Минска), вот только парковаться на территории запрещено. С общественным транспортом тоже проблем никаких: можно чем угодно до Волковыска доехать, а там запрыгнуть в автобус.

В местной деревне работает усадьба, которую местный паренек назвал «Белорусские Мальдивы». Он это место полюбил давным-давно и решил на нем немножко заработать. Купили там домик, за три года (а точнее, три лета) работы сделали очень многое и почти привели дом в порядок. Ждут гостей. Дело это не очень прибыльное, но ради жизни в такой красоте можно и на кашку с водой пересесть.

Вообще, это место многие пытались оживить и превратить в деньги. Мужики из местных деревень продавали на пляжах дрова, подрабатывали на аренде мест у воды, продавали гостям яблочки и соленые огурчики. Молодежь старалась пойти дальше: какие-то оптимисты составляли бизнес-планы, предлагали крутые идеи, скидывали руководству завода свои предложения, но что-то не клеилось.

Как все будет работать этим летом, пока и представить не могу. Надеюсь, будет круто. Это же бизвизовое пространство, там туристы из Европы и море золота…

На остальные карьеры нас с вами пока тоже не шибко зовут, но народ все равно едет. Судя по фото, зимой такие места больше похожи на Исландию. Но это ничего, белорусских красот и в других местах много».