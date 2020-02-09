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В Азербайджане проходят досрочные парламентские выборы

  • 9.02.2020, 12:37
В Азербайджане проходят досрочные парламентские выборы

Оппозиция назвала их фарсом.

В Азербайджане в воскресенье, 9 февраля, проходят первые в истории страны внеочередные парламентские выборы. На 125 мест в парламенте претендуют 1314 кандидатов от 20 политических партий, а также самовыдвиженцы и выдвиженцы от инициативных групп граждан, сообщает dw.com.

Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей. Оппозиция уже объявила выборы фарсом, который лишь усилит власть президента Ильхама Алиева.

Регулярные парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года, однако в декабре 2019-го Алиев после неожиданного самороспуска законодательного органа, в котором доминирует правящая партия, объявил о проведении досрочных выборов. Незадолго до этого глава государства заменил премьер-министра и отправил в отставку целый ряд представителей "старой гвардии" в президентской администрации и правительстве.

По мнению оппозиции, Алиев пытался успокоить народное недовольство на фоне снижения темпов экономического роста и улучшить имидж своего правительства, заменив дискредитированные старые элиты более молодыми технократами. "Вместо настоящих изменений, Алиев имитирует политические реформы, отстраняя от власти старых членов своей команды, уже давно ненавидимых народом", - заявил лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.


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