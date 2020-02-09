Белорусам на заметку: в ЕС ужесточили правило «первого въезда» 20 9.02.2020, 12:44

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Пограничники получили право чаще аннулировать визы туристам.

Жесткое правило «первого въезда» заработало на территории ЕС. Пограничники получили право чаще аннулировать визы туристам, которые пренебрегают «обязательством» пересечь первую границу со страной, выдавшей визу, сообщает ОНТ.

По словам туроператоров, в этом году случаи депортации уже были. Раньше на такие нарушения на границе закрывали глаза. Отныне правило придётся соблюдать неукоснительно.

Есть и хорошие новости: тем, кто за последние три года годовой шенген использовал без нарушений, сразу дадут двухлетний, а его обладатели смогут претендовать на отметку в паспорте сроком на 5 лет. Сейчас виза в Евросоюз для белорусов временно стоит 80 евро. С лета вступят в силу новые цены – шенген за 35 евро.