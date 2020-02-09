Два «дедушки» — две конституции 2 Александр Хоц

9.02.2020, 12:49

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Нео-брежневизм Путина — всего лишь новый виток развала его империи.

С трудом уже помню, но когда в советскую конституцию вносились брежневские поправки (точнее, это была новая редакция 1977 года, конституция "развитого социализма"), я работал в небольшой заводской газете.

"Трудовые коллективы", разумеется, что-то обсуждали и затем голосовали. Парткомы получали "резолюции" сверху и оформляли их снизу - в виде народной инициативы.

"Закон о трудовых коллективах" не сходил с газетных полос. Партия нуждалась в народных декорациях, закрепляя навсегда однопартийную систему. Поэтому режим, решивший править вечно, стимулировал массы всяческими пряниками о праве выдвижения (кого-то и куда-то).

Знакомая история.

Разумеется, всем было наплевать, - вряд ли кто-то из "трудящихся" вообще читал советскую конституцию, не говоря уж о поправках. Фейковый фасад социализма жил своей напряженной жизнью, а мы - своей. И эти две реальности не всегда пересекались.

Редакция стояла на ушах - и дым висел столбом. "Трудовые коллективы" то и дело собирались на какие-то собрания, единогласно что-то одобряли, а мы выступали транслятором всей этой мутотени, изводя пачки бумаги.

Витя Фирсов, плодовитый автор нашей маленькой редакции, относя машинистке пачку исписанных листов, привычно делал мах руками вдоль обоих бедер, "натягивая" (как бы) воображаемую "бабу" на то, что было бесконечной темой его шуток. (Очки, костюм в полоску и подтяжки ему нисколько не мешали).

Оптимист и циник, он отлично вписывался в наш советский "декаданс". Или, ближе к вечеру он рассказывал о сауне, где заводской парт-хоз-актив плюхался в бассейн - и комсомольский секретарь, дрейфуя на спине, изображал им пароходную трубу (под радостное ржание).

"Развитой социализм" вступал в свои права, но не очаровывал, а несколько пугал. "Партийное руководство" к 1977 году - к моменту своего формального закрепления в 6-ой статье - напоминало вырождение эпохи римского упадка. И вся конструкция (к моменту "торжества социализма") катилась в сторону развала.

Голосуй - не голосуй, а результат у смены конституций был один.

Чуть раньше герои-одиночки выходили на площадь, требуя от власти "соблюдать" основной закон, но после принятия брежневской версии и 6-ой статьи, - это бы выглядело полным абсурдом.

Конституцию 1977 года невозможно было "соблюдать", ее можно было только снести к чертям собачьим - вместе с режимом.

Эпохи повторяются, и наш убогий нео-брежневизм (с его тягой к конституционным декорациям) - всего лишь новый виток развала.

Любая конституция имперского формата - не способна нас спасти - ни раньше, ни сегодня. С богом или без.

В эпоху нестабильности режим интуитивно ищет формальные точки опоры, видя в разных документах и бумажках - новые формы гарантий. Путинские игры с конституцией - из той же оперы. Попытка подпереться (подтереться) какой-нибудь бумажкой. Она и раньше не имела к жизни никакого отношения, - не будет иметь и в будущем.

Конституция не помешала совку развалиться, просто потому что он был совком. Так что все эти редакции, правовые уточнения, дискуссии - и прочие старания сделать эффективнее правовой мираж - ничего не изменят.

"Основной закон", действительно, - мираж, как при старом нашем "дедушке" (с бровями), так и при новом (плешивом). Люди это понимают - и не готовы драться за пустое место.

Не о бумажках надо думать, а о "дедушках". Пока не утащили нас в могилу вместе с конституцией.

Александр Хоц, «Фейсбук»