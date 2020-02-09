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В Англии нашли «короля» из уникальной настольной игры викингов

  • 9.02.2020, 12:56
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В Англии нашли «короля» из уникальной настольной игры викингов

Игре — около 1200 лет.

Исследователи обнаружили предмет настольной игры 1200-летней давности у побережья северо-восточной Англии. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на археологическую организацию DigVentures.

Этот предмет, похожий на шахматную фигуру, был найден на небольшом острове Лииндисфарн группой из Даремского университета (Великобритания) и археологической организации DigVentures.

Считается, что это «король» из настольной игры викингов hnefatafl («стол короля»), которая похожа на шахматы. Фигурка сделана из белого и синего стекла и размером с небольшую конфету.

Часть ценности находки заключается в ее возрасте: эксперты полагают, что ей около 1200 лет, начиная с 8 или 9 веков. Это время, когда викинги только начали свои набеги на Англию.

Но, несмотря на время, исследователи не уверены, что этот предмет был доставлен туда именно викингами. Они полагают, что в эту игру вполне могла играть аристократия Северной Британии еще до прихода скандинавов на их землю. Так что когда викинги пришли в Англию, в теории они вполне могли сыграть с англичанами, правда, непонятно, по чьим правилам.

Это только второй подобный предмет из стекла, обнаруженный на Британских островах. Шахматы прибыли в Европу позже, в течение 11 и 12 веков.


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