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В «Белнефтехиме» рассказали, как будут жить при росте цен на российскую нефть

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  • 9.02.2020, 12:57
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В «Белнефтехиме» рассказали, как будут жить при росте цен на российскую нефть

Что будет с белорусскими НПЗ?

Госконцерн «Белнефтехим» разработал стратегию развития нефтехимического комплекса до 2030 года, сообщает tut.by.

В концерне надеются, что данные меры позволит преодолеть ожидаемый рост цен на нефть для Беларуси из-за налогового маневра в России и сохранить трудовые коллективы белорусских заводов. Такое мнение высказал начальник управления перспективного развития «Белнефтехима» Андрей Мленик на станицах ведомственного журнала.

В промышленности «Белнефтехима» доля продукции нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке в общем объеме составляет около 70%, а с учетом гособъединения «Белоруснефть» — около 80%. Поэтому особое внимание в стратегии уделено обеспечению устойчивой работы указанных предприятий. Развитие других компаний спрогнозировано на основе развития нефтяного блока.

В концерне подтвердили, что «Нафтан» будет развиваться в качестве нефтехимического комплекса, Мозырский НПЗ сохранит топливную направленность. В 2020 году оба завода должны заверщить масштабные инвестпроекты, которые позволят увеличить глубину переработки нефтяного сырья до 90%, выход светлых нефтепродуктов — до 65%. В дальнейшем перевооружение продолжится.

Например, на «Нафтане» планируется заменить морально и физически устаревшее оборудование с высокими эксплуатационными затратами — на заводе «Полимир» будет строиться этилен-пропиленовая установка. Это позволит в полном объеме обеспечить сырьем действующее производство. Также на «Нафтане» появятся производства высокотехнологичных пластиков (АБС-пластиков и поликарбоната), что послужит созданию сырьевой базы для развития смежных отраслей.

Мозырский НПЗ продолжит развиваться в топливном направлении. На предприятии запланирована реализация проекта по строительству установки каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора.

Частично нивелировать негативное влияние роста цен на нефть из-за проводимого в России налогового маневра позволит и проведение гибкой политики в области загрузки мощностей белорусских НПЗ, которая «будет определяться исходя из потребности в нефтепродуктах внутри страны и емкости премиальных экспортных рынков», отметил Андрей Мленик.

Чтобы избежать непредвиденных проблем с поставкой российской нефти для загрузки нефтеперерабатывающих заводов, будет «продолжена работа по поиску альтернативных источников нефти в качестве резервного варианта».

«Белоруснефть» планирует «сдерживать закономерное снижение объемов добычи нефти за счет бурения скважин с постоянным обновлением и модернизацией действующего парка бурового оборудования».

В химической и нефтехимической промышленности запланировано увеличить выпуск азотных, фосфорных и NPK-удобрений, ассортимента шин, лакокрасочных материалов, стекловолоконной продукции. «Могилевхимволокно» хочет привлечь стратегического инвестора для строительства второй очереди комплекса по производству полиэфирной продукции.

В числе основных рисков, которые могут оказать влияние на реализацию стратегии, в «Белнефтехиме» отмечают недостаточную сырьевую базу для производства химической и нефтехимической продукции, налоговый маневр в России, повсеместное ужесточение требований к качеству продукции, в том числе снижение нормативов допустимого содержания в топливе серы, ароматических углеводородов и других примесей. К рискам в концерне также относят усиление конкуренции на традиционных рынках сбыта продукции и неравные условия с российскими производителями, высокие тарифы на энергоресурсы, индексируемые в соответствии с ростом курса доллара. А высокий уровень износа ряда производственных мощностей влечет за собой значительные затраты на ремонт и поддержание технологического оборудования в работоспособном состоянии. Его энергоемкость намного увеличивает издержки производства, снижая при этом эффективность производственно-хозяйственной деятельности, отмечают в концерне.

«Следование Стратегии развития нефтехимического комплекса до 2030 года позволит организациям концерна «Белнефтехим» преодолеть основные риски, связанные с ростом цен на нефть, а также обеспечить устойчивую работу и развитие, сохранение трудовых коллективов и удовлетворение их социальных нужд», — резюмирует Андрей Мленик.

В связи с реализацией налогового маневра в России Беларусь с 2024 года будет покупать нефть в России по мировым ценам. В 2019 году цена беспошлинной российской нефти для Беларуси составляла 80% от мировой цены. В 2020 году она выросла до 83%.

Предприятия концерна «Белнефтехим» формируют почти 20% промышленной продукции Беларуси и около 25% экспорта товаров (с учетом экспорта нефти и нефтепродуктов в целом по старне), обеспечивают 20% поступлений в бюджет по налогам и сборам.


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