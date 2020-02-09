Белорус из Китая: В Ухане опустели полки магазинов, люди дрались за продукты 3 9.02.2020, 13:10

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ФОТО: GETTY IMAGES

Как коронавирус повлиял на повседневную жизнь людей в Поднебесной.

Случчанин Евгений уже больше года живет и работает в Китае, откуда каждый день поступает новая информация о будоражащем весь мир коронавирусе.

Евгению 24 года, по образованию он лингвист. С февраля 2019 года живет в китайском городе Цзилинь, где работает учителем английского языка в тренинг-центре, пишет kurjer.info.

В Китае сейчас период празднования китайского Нового года. Китайцы, как говорит Евгений, трудолюбивые, ответственные люди, которые много и усердно работают, но когда выпадает шанс отдохнуть, они веселятся вовсю: шумят, танцуют, взрывают фейерверки и петарды.

— Довольно необычно для меня было в первое время наблюдать, как мало становится людей на улицах, — говорит Евгений.

Во время праздников китайцы любят проводить время с семьей, много путешествуют как внутри страны, так и за ее пределами, улицы и здания становятся невероятно красивыми из-за традиционных украшений красного цвета.

— Очень жаль, что именно на такое праздничное время выпали внезапные известия о новом смертельном штамме коронавируса, вызвавшего переполох практически во всем мире.

Фото: kurjer.info

О вирусе Евгений узнал из китайских социальных сетей за день до объявления карантина в Ухане. В начале двадцатых чисел января в провинции Хубэй центральной части Китая начались первые госпитализации, а уже вечером 22 января на карантин была закрыта столица провинции — 11-миллионный город Ухань, когда было объявлено, что вирус получил способность передаваться от человека к человеку.

— В тот день я со своим другом из Аргентины приехал в Шанхай. Это была запланированная поездка, мы хотели посмотреть город и встретиться с нашими друзьями. Информации о новом коронавирусе тогда было не так много, но большая часть путешествующих людей уже была в масках.

Информации о вирусе стало гораздо больше, когда через несколько дней с целью ограничить распространение болезни были закрыты для посещения крупные туристические достопримечательности, отменены концерты и основные празднования. Мы с друзьями не смогли посетить открытые ранее для всех небоскребы и музей Мадам Тюссо.

Правительство КНР начало просить людей воздержаться от путешествий и находиться дома, а в случае проявления симптомов вируса обращаться в медицинские учреждения. Поскольку вирус проявляет себя практически так же, как и обычная простуда, многие больницы в первые дни оказались переполнены. Люди ждали в огромных очередях, чтобы сделать анализ крови и узнать, заразились они вирусом или это обычная простуда.

— В первые дни карантина в Ухане многие полки магазинов были пустые, в социальных сетях даже всплывали видео со случаями драки за продукты, люди были напуганы, — говорит Евгений. — Спустя несколько дней на карантин была закрыта вся провинция Хубэй, остановлен общественный транспорт.

В других провинциях была введена система контроля температуры всех, кто прибывает в аэропорты, на железнодорожные станции, при въезде в город, даже в некоторых зданиях есть люди с датчиками, измеряющими температуру посетителей. В данный момент перекрыто какое-либо сообщение только в эпицентре заражения, во все остальные части Китая можно добраться на поездах или самолетах, но, конечно же, везде введены дополнительные проверки.

Фото: kurjer.info

Люди сплотились, это видно: все стараются носить маски, проводить дезинфекцию помещений и общественного транспорта, чаще мыть руки и избегать мест скопления людей без надобности. 31 января ВОЗ объявлено введение чрезвычайного положения, поскольку случаи заражения выявлены и в других странах. Но в этом есть и плюсы — темпы изучения вируса и разработки против него вакцины наверняка будут ускорены.

В городе, в котором я живу, в торговых центрах закрывают все, кроме супермаркетов. Сам же я стараюсь меньше выходить на улицу, а школа, где я работаю, пока не дает информации о сроках возобновления обучения. Ситуация в стране продолжает быть неясной, и многое может поменяться уже в самое ближайшее время как в лучшую, так и в худшую сторону.

Сейчас довольно много людей разъехались на праздники, и, как предполагает Женя, будут введены дополнительные меры, когда они начнут постепенно возвращаться. В Китае очень трудно избегать большого количества людей, но на фоне эпидемии людей на улицах стало гораздо меньше.

— Не могу сказать, что мне страшно. Скорее я волнуюсь. Я купил билет на самолет и на следующей неделе уже возвращаюсь в Беларусь. По поводу страха перед самим вирусом — его нет, но я, безусловно, беру во внимание все меры предосторожности, чаще мою руки и использую маску с фильтром. Хочу быть здоровым, чего и вам желаю.