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Российский корабль «Лидер» оказался аутсайдером

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  • 9.02.2020, 13:14
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Российский корабль «Лидер» оказался аутсайдером

Что не так с военно-морским флотом РФ?

Проект 23560 (шифр «Лидер») российского атомного эскадренного миноносца оказался аутсайдером, сообщает Mil.Press FlotProm, ссылаясь на источники в военно-морских НИИ и КБ (перевод — lenta.ru).

«Сейчас проектирование де-факто приостановлено, соответствующее решение принято в управлении кораблестроения ВМФ. К работам планируют вернуться позже, чтобы не перепрыгивать от фрегатов водоизмещением в 5400 тонн к эсминцам водоизмещением 19 тысяч тонн», — сказал один из собеседников.

Другой отметил, что «существенных средств на создание эсминца пока не выделяют ни Северному проектно-конструкторскому бюро, ни Крыловскому государственному научному центру».

Mil.Press FlotProm напоминает, что в боевом составе российского флота остался единственный эсминец «Быстрый» проекта 956, тогда как второй и последний однотипный корабль, имеющийся в распоряжении ВМФ («Адмирал Ушаков»), в настоящее время проходит ремонт.

В феврале 2019 года агентство ТАСС, ссылаясь на источник, сообщило, что Россия построит два атомных эсминца проекта 23560 «Лидер» к концу 2020-х годов за 200 миллиардов рублей.

В сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими «объективными» причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, из Украины.


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