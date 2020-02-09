Брестчанин: Люди говорят «нет!» заводу 9.02.2020, 13:27

Активисты кампании против завода АКБ добиваются новых изменений в Конституции.

Проведение обязательных слушаний перед появлением новых объектов на территории региона - это элемент прямой демократии. В этом убежден брестский правозащитник Роман Кисляк, сообщает «Радыё Рацыя».

Жители Брестской области и в целом белорусские граждане должны иметь возможность на реализацию права по управлению государственными делами.

«Именно таких изменений в Конституции будут добиваться протестующие против строительства аккумуляторного завода, - отметил Роман Кисляк: - Если люди в ходе общественных обсуждений говорят «нет!» такому предприятию, заводу, какому-то объекту, значит власти должны слышать. Мы хотим ограничить чиновников, государственные органы, внося ограничения, чтобы такая норма их ограничивала против свободного трактования результатов общественного обсуждения. Когда люди говорят «нет!», значит не должно быть этого объекта».

По Романа Кисляка, не исключено, что на днях от брестчан будут подготовлены еще одни предложения по изменению Основного закона страны. А не только в вопросе общественных слушаний.