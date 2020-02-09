Экс-пленник «ДНР» рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко 1 9.02.2020, 13:39

1,538

Из подвала Василий Савин сумел передать два обращения президентам Порошенко и Зеленскому.

"Сегодня ты ездишь по Макеевке на черном Mercedes, а завтра - отряд №9", - говорит освобожденный из плена боевиков ДНР Василий Савин, показывая приколотую на левом кармане тюремную бирку со своим именем. Это имя в конце 2019 года облетело все новостные ленты украинских СМИ, когда на КПВВ "Майорск" экс-пленник эмоционально обратился к президенту Владимиру Зеленскому и поблагодарил его за освобождение.

В действительности же история ареста и заключения Савина тянет на настоящий шпионский роман: в 2015 году он становится "чиновником" в незаконной ДНР, но, как утверждает экс-пленник, лишь для того, чтобы создать батальон "Макеевка" и развалить квазиреспублику изнутри. Из плена Василий Савин сумел передать два обращения президентам Порошенко и Зеленскому, но сам не верил, что боевики его отпустят. О своем плане по развалу ДНР, тайных тюрьмах МГБ и протестных настроениях в оккупации Савин рассказал в интервью "Апострофу".

"Предупреждали, что посадят в подвал с мешком на голове"

Госпиталь для ветеранов "Лесная поляна" в Пуще-Водице под Киевом. Именно здесь проходят восстановление освобожденные из плена боевиков 29 декабря украинцы.

- Те, у кого какие-то серьезные проблемы со здоровьем, и нужно продолжать лечение, остались в "Феофании", а остальных определили в "Лесную поляну", - объясняет Савин по пути к своему корпусу. - Но мне здесь больше нравится, чем в "Феофании", там еда больничная, а здесь вкуснее. Вчера кино привозили. Правда, отсюда тоже нужно будет скоро выезжать, вот только куда… Приходили из "Киевпастранса" предлагали вакансии контролеров или полгода обучения на водителя троллейбуса. Но у меня три высших образования - куда мне водителем троллейбуса?

В холле госпиталя пахнет едой и лекарствами. Здесь же - столы для настольного тенниса и телевизор.

- Ну, быт холостяцкий, сами понимаете, - оправдывается экс-пленник, открывая дверь своего номера.

Обстановка в номере по-советски скромная: две панцирных кровати, облупленная краска на дверях, выцветшие обои, тумбочка из ДСП. Но тепло и даже как-то уютно.

- Василий, откровенно говоря, ваша история уж очень неоднозначная. В 2015 году, когда Донецк и Макеевку уже захватили боевики, вы становитесь главой Центрально-Городской райадминистрации Макеевки. Потом в ДНР вас арестовывают и обвиняют в попытке захвата власти. Зачем вообще нужно было становиться "чиновником" ДНР? Почему, например, не выехали?

- Вообще-то я выехал. Принимал участие в Евромайдане, был в Киеве. Что я видел: по всей стране идут народные волнения, штурмуют облгосадминистрации Януковича, милицию, а в Донецке - тишина. Потому что народ запуган. Народ давно прибит властью Януковича. "Донецкая народная республика" у нас не в 2014 году появилась. Она появилась в 1996-м, когда пришел Янукович (в 1996 году Виктор Янукович становится первым заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации, - "Апостроф") и стал подминать под себя чиновников, силовиков, милицию, прокуратуру. Свежая "вода" не заходила, и понятно, что в застойной воде все быстро протухло. И эта протухшая ерунда влияла на народ. Народ запугали, забили.

По всей стране - во время и после Евромайдана - шла смена власти, а в Донецке - ничего. Мы свободно проводили в январе, феврале, в начале марта проукраинские митинги. Вражеского влияния еще особо не было, и только тогда, когда хлынули россияне под видом дончан, тогда окончательно и сформировалась ДНР. Я видел, кто штурмовал Донецкую облгосадминистрацию. Я поговорил с этими людьми, а они - из Ростовской области. Я в свое время работал в Ростове и с первой минуты по разговору могу понять, кто ростовчанин, а кто дончанин. Штурмовать Донецкую облгосадминистрацию под видом дончан приехали люди из Таганрога, Неклиновского, Мясниковского, Матвеево-Курганского районов Ростовской области. Они хлынули на Донбасс, а уже потом подтянули местных маргиналов, алкашей и людей регионалов, которые хотели сохранить влияние на Донбассе за собой. Они решили перехитрить Украину и запустили россиян, а россияне их кинули.

Что делать? У кого в то время можно было спросить рецепт? Кто мог подсказать? Смотрели на соседние области, которые отразили эту атаку. В Запорожской области нормально раскидали антимайдан, в Харьковской, а лучше всех - в Днепропетровской отразили атаку и создали ряд батальонов. Какой рецепт? Только один: создавать добровольческие батальоны, чем я и занимался. Я был в Киеве и добивался создания батальона "Макеевка".

- В качестве кого? Вы занимали какую-то должность при Украине?

- При Януковиче я не занимал должность. Я занимался бизнесом и очень успешно: у нас была строительная фирма, несколько фирм по торговле стройматериалами, металлом, углем. Я был вполне успешный человек. Я встретился с замминистра внутренних дел. Мне посоветовали посмотреть на организацию батальона "Шахтерск". В Днепропетровске я встретился с командованием батальона "Шахтерск", изучил, как все устроено, и мне предложили пойти замполитом в этот батальон.

В свое время я служил в десантных войсках, окончил офицерские курсы при Новосибирском высшем политическом училище - моя воинская специальность: заместитель командира парашютно-десантного батальона по политчасти. То есть это моя прямая специальность. И я согласился. А батальон "Шахтерск" был милицейский батальон, все бойцы состояли на службе в милиции, соответственно, я подал документы в Днепропетровское областное управление внутренних дел для поступления на службу в милицию. Прошел медкомиссию, собрал документы… Но! На тот момент я имел непогашенную судимость. Я был осужден к двум годам условно за незаконное хранение оружия.

- Даже так?

- Дело в том, что в 1998 году я провел, если можно так сказать, макет смены власти в Кировском районе Макеевки. Власть там не менялась 20 лет. В 1998 году я всколыхнул народ, у меня всегда это получалось. Я выставил на выборы 35 кандидатов и взял 33 места в районе. Сменил полностью всю вертикаль власти и привел молодых людей. И когда я стал председателем района, регионалы мне этого не простили - на меня сразу пошли уголовные дела. Пытались ловить на взятках, растратах, злоупотреблении служебным положением. Когда Анатолий Могилев стал главой МВД, он лично поставил задачу меня "закрыть". УБЭП меня выворачивал наизнанку, но вынужден был министру дать отказной, потому что на меня не было компромата.

Но когда главой МВД стал Виталий Захарченко, уже он поставил задачу меня "закрыть". А на то время у меня был охотничий карабин, и как раз закончился срок разрешения на его хранение, и я подал заявку на продление. Ответа никакого. Я подавал 4 раза заявление на продление разрешения, но ничего сделано не было. Тогда сразу подали документы на меня в суд. "Закрыть" за это, конечно, нельзя, но два года условно я получил.

- Из-за этого и не взяли в батальон «Шахтерск"?

- Да. Тогда я принял решение создать свой батальон "Макеевка". А какие тогда настроения были в 2014-2015 году? Все думали, что вот сейчас будет широкомасштабное наступление на мариупольском направлении. И Александр Захарченко (убитый в 2018 году лидер донецких боевиков, - "Апостроф"), боялся, что не удержит ситуацию. В начале 2015 года он издал секретный указ: при каждой райадминистрации своими силами сформировать роту, которая будет защищать свою территорию после того, как ополченцы выйдут из города и будут на фронте. А роты должны были остаться на местах.

В Макеевке - пять районов и было пять военкоматов. Потом сократили и оставили военкоматы в Червоногвардейском и Советском районах. А Центрально-Городской, Кировский и Горняцкий объединили в один военкомат. И у меня родилась идея: если внедриться и возглавить какую-то райадминистрацию, а лучше всего Центрально-Городскую, тогда можно будет подмять под себя и Кировский район, и Горняцкий. А я много лет работал председателем Кировского района и его прекрасно знал. И людей знал. Я предполагал, что можно будет создать полноценный батальон из трех рот внутри города. А я же бизнесменом был. У нас были большие складские помещения, отдельные подъездные пути, СТО - как раз на объездной дороге, которая из Макеевки, мимо Донецка выходит прямо на Мариупольскую развилку.

Как бы это было красиво: батальон у нас на базе, а "ополченцы", все эти Гиви, казаки, выходят на Мариупольскую развилку, и кто бы остался в городе на тот момент? Военная комендатура - это 40 человек и подразделения городского управления МГБ - еще 20 человек. Всего 60 человек. Силами батальона их уничтожить можно было бы за две минуты. Ведь и комендатура, и МГБ - это были такие же "ополченцы", то есть вчерашние алкаши. Управление городом мне было известно прекрасно, и мы объявляем о возвращении Макеевки под юрисдикцию Украины. После этого по объездной дороге через нашу базу мы выходим на Мариупольскую развилку прямо в тыл "ополчения" ДНР. А со стороны Мариуполя ВСУ наступают. Прекрасно же!

- И на тот момент в Макеевке были люди, готовые вступить в этот батальон?

- Очень много. Люди очень неоднозначно относились к ДНР. Это в российских СМИ преподносили так, будто бы все "за". И потом, я общался с людьми, ездил по предприятиям и настроения знал. На начало 2015 года прозревших, что такое на самом деле "русский мир" было уже достаточно, а сейчас вообще - большинство. Более того, мне тогда помогали многие, кто сегодня занимает серьезные посты в ДНР, так как чиновники раскладывали яйца во все корзины. А тогда многие метались - и вашим, и нашим. И по сей день мечутся.

- А для реализации плана стать главой района на то время при ДНР было сложно?

- Вообще несложно. Тогда власти никакой не было, ни госслужбы не было, ни присяги. Мэр города меня просто представил безо всяких документов. А Макеевка - огромный город, и нет ни одного опытного управленца. Мэр ни дня не работал управленцем. А люди же там живут. Никакого бюджета, никаких денег, ничего не было. Задача была одна - не сдохнуть с голода. Но став главой администрации, я получил доступ к секретным данным, оперативным картам и архивам военкомата трех районов.

- Батальон нужно ведь как-то снабжать? Тем же оружием?

- Это вообще была не проблема. Россия запрудила оружием Донбасс - выше крыши. Мимо моего дома шли бесконечные вереницы танков, бронетранспортеров, "уралы" с боекомплектами.

- Чтобы провести такую операцию в тылу врага, наверное, надо было бы поставить в известность СБУ в Киеве, как минимум, чтобы рассчитывать на какую-то поддержку? СБУ знала о ваших планах?

- Я посоветовался с губернатором Донецкой области генералом армии Александром Кихтенко. Мы с ним были знакомы. Но он мне прямо сказал, что это авантюра и я буду сидеть в подвале с мешком на голове. Но я посчитал, имея воинское звание капитана, что я лучше разбираюсь, чем генерал армии. А прав оказался он: я просидел пять лет в подвале. Это абсолютно моя вина, не жалею ни о чем. Но считаю, что ДНР, как в свое время Российская империя, СССР, развалится изнутри.

- Почему же план провалился?

- Меня выдал человек, которого я знал много лет и которому доверял. И, конечно, я недооценил, что российские спецслужбы уже вовсю играли против. Не думал, что придется столкнуться с ростовским управлением ФСБ.

- А разве тогда было неясно, что ФСБ курирует всех этих "ополченцев" и контролирует их?

- Тогда еще ФСБ присутствовало не явно. Например, формально псевдополковник Сергей Завдовеев возглавлял "Оплот" - карманное подразделение Захарченко. Но только формально, ведь Завдовеев в армии никогда не служил. Он торговал детскими игрушками в Макеевке. А реальным командиром был российский офицер Роман Назаров. Это потом они перестали уже прятаться. Того же Назарова назначили военным комендантом Макеевки. Подполковника ФСБ Дениса Игнатова назначили начальником МГБ Макеевки. Но это все было потом. А до этого я думал, что все учел.

"Положили в гроб в наручниках и заколотили крышку"

- Помните момент, когда вас арестовали?

- Меня выдали, сказали Захарченко. Когда он осознал, что делалось у него под носом, то сразу отменил приказ о создании дополнительных вооруженных формирований при районных администрациях. Захар поручил арестовать меня своему помощнику Завдовееву. Тот взял своих бойцов из "Оплота", коменданта Макеевки, некоего Александра Ляшенко. Кстати, интересный персонаж. Ляшенко был трижды судим за наркоманию, работал шофером, но его выгнали, и он торговал удочками в Макеевке на базаре. А когда пришла ДНР, он поступил на службу в военную комендатуру, и его первичное воинское звание сразу - майор.

Ворвались ко мне с криками, с издевкой: "Слава Украине!" Я все сразу понял и спокойно ответил: "Героям слава"! Потом забрали меня в подвал. И в чем особый цинизм: Путин тогда по телевизору выступал, мол, назовите хоть один адрес тайной тюрьмы МГБ ДНР. В лицо бы плюнул, если бы была возможность.

Называю тайные тюрьмы МГБ ДНР: Макеевка, улица Ленина, 123, подвал бывшего отдела налоговой милиции. В этом месте я был. Оттуда перевезли в Донецк на Куйбышева, 61 - здание телецентра. Кстати, телецентр работает исправно: на втором этаже - вся аппаратура, ведущие, гости, все рассказывают, какая прекрасная жизнь в ДНР, как все хорошо, а в подвале, в этом же здании, пытают людей. Еще один подвал - бывшее здание областного КРУ, бульвар Шевченко, 26. А рядом - гаражный кооператив, в котором сделали так называемую тюрьму. Это была смотровая яма в обычном гараже. Даже не яма… Знаете, некоторые автолюбители в смотровой яме делают маленькую комнатку, где хранят соленья, инструменты… В этой комнатке меня держали семь суток в абсолютной темноте.

Потом перевезли в следующую тайную тюрьму МГБ: Донецк, Ленинский район, улица Молодежная, 14. Двухэтажный особняк, такое офисное здание. Там людей просто расстреливали. На моих глазах убили двух человек. Не так как в фильмах показывают: выходи, руки за голову, завяжите глаза, целься… нет. Буднично застрелили молодого парня, которого взяли в плен в аэропорту, и молодую девушку, о которой говорили, что она снайпер. А знаменитая "Изоляция"! Донецк, Буденовский район, улица Светлого пути, 3, завод теплоизоляционных материалов. Концлагерь там! И это нет тайных тюрем?!

- Как пытали, как выбивали признания?

- Я держался два месяца, но по моему делу нет ни одного соучастника, никого я не сдал. Хватали моих друзей, просто за то, что они меня знают, мою бывшую жену, сына, проводили обыски, изымали оборудование. Но я был относительно известный человек, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру проволоку от шампанского, с одного конца поджигают - алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается.

Учитывая, что я толстый, мне 16 суток ничего не давали есть. Но семь суток в абсолютной темноте - это не для слабонервных. Дважды меня выводили на расстрел, один раз меня закапывали живьем. Меня положили в гроб в наручниках и заколотили крышку. Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за наручники они же расписались, за них отвечать придется.

- Пытают сотрудники МГБ? Кто туда входит? Это местные?

- Да, но на ключевых постах у них - офицеры ФСБ. Там у них свои кабинеты, портреты Путина, Сталина. И они с величайшим презрением относятся к донецким сотрудникам МГБ.

В МГБ пошли те, кому нравится пытать, убивать, а больше всего нравится заниматься мародерством. В подвалах ДНР за мародерство сидит больше граждан России, чем патриотов Украины. Да их там полные подвалы! Когда они ехали на Донбасс, им сказали: вы воюйте за ДНР, а все, что увидите, берите себе. Выпивка? Да сколько хотите. Женщины? Пожалуйста. И все ворованное домой будете отправлять. Так и было какое-то время. Особенно этим занимались казачки донские. Убивали не то что за ценности какие-то, убивали за гаражные ворота, убивали за канализационный люк. Просто так! А потом и сами попадали.

Например, на соседнем посту со мной в подвале сидел один. Был шофером на эвакуационной машине. Повез раненых ополченцев в госпиталь ДНР. В один госпиталь привез, их не приняли. Повез в другой госпиталь, тоже не приняли. Повез в третий, и там не приняли ополченцев этих. Ну, он их вывез за город,застрелил всех и закопал. Получил пожизненное. Это был гражданин России. Понимаете, какой там уровень людей? А России они не нужны. Они пишут письма: "Путин, родненький, забери нас, помоги". А их не забирают. Они не нужны в России.

- К какому сроку в итоге приговорили?

- У меня было два суда. Сначала я был осужден по статье 323 УК ДНР "Покушение на конституционный строй, насильственный захват власти", статья 233 "Создание террористического сообщества" и статья 232 "Обучение терроризму". Прокуратура требовала пожизненного, но мне дали 23 года. Кстати, судью Сергея Федоренко уволили с работы за то, что дал слишком "легкий" приговор.

А потом у меня был второй суд - за мое поведение на подвале. На День Конституции в 2018 году мне удалось провести митинг во время прогулки. Мы пели гимн нашей страны и кричали "Слава Украине" в подвале. Мне удалось выпихнуть оттуда обращение к президенту, которое обошло многие СМИ.

- Кстати, а как такое резонансное обращение вам удалось передать из тюрьмы?

- Через блатных. Но имен, конечно, я не назову. Да и в администрации тюрьмы многие разделяли наши взгляды. В том же СИЗО, колонии и в ИВС, многие сотрудники работали уже долгие годы. Я им говорил, что к ним у меня претензий нет, они выполняли свою работу, и точно так же, как меня, однажды поведут на подвал Дениса Пушилина. Они смеялись и говорили, что если надо, то поведут. Не они ведь пытают. Пытают МГБ и ФСБ.

- Какие были условия содержания?

- За свою агитацию в тюрьме я получил еще 12 лет и меня бросили в подвал. Этот подвал был как наказание, туда опускали особо дерзких зеков на 15 суток, на месяц. Я просидел там безвылазно все эти годы. Последние три месяца перед освобождением я находился уже в Макеевской колонии строгого режима. Там был барак №9, где были собраны все политические. Но когда я попал в колонию после подвала, я почувствовал себя, как в санатории. И это не шутки. Например, в бане - горячая вода, и можно мыться горячей целых пять минут. Спать можно при выключенном свете, чего в подвале никогда не было.

- Как же так вышло, что вас все же решили обменять?

- На кого конкретно меня обменяли, я этого знать не могу. А вообще, там была отдельная история. Эта Дарья Морозова (так называемый "омбудсмен" ДНР, – "Апостроф") приезжала к нам. Я ей говорю, ну, подтвердите вот 50 человек, которых вы лично видите. Почему же вы подтверждаете всего 30 человек? Она отвечала, что если подтвердит, то должна будет отдать этих людей, а вдруг Украина не отдаст, то и она не будет отдавать. То есть торг был, как щенками помещики раньше торговали.Но это все происходит сейчас - в XXI веке в европейской стране.

- Как считаете, сейчас в ДНР есть протестный потенциал?

- Огромный. Он - как пружина, но ее нельзя до бесконечности сжимать. Даже те, кто поверил в какую-то "русскую весну", а потом посмотрел на все это и задался вопросом, а в чем весна? В том, что обокрали все автосалоны, продуктовые магазины, магазины мобильной связи, вино-водочные отделы, ювелирные магазины, банкоматы?

- Но хватает и тех, кто ДНР поддерживает? Идейных?

- Идиотов всегда хватает. Но тут даже дело в другом: те, кто пытал, убивал, воровал, насиловал - куда им теперь деваться? Они вынуждены теперь сидеть до конца там, ведь понимают, что в России их никто не ждет. Сколько "героев" ДНР сидит в России.

- И Пушилина не ждут?

- Россия четко показала, какая у таких, как он, судьба. У них будет "геройская" судьба и памятник, как у Захарченко или Гиви. Уж как Гиви охраняли, а он никуда не делся. Живого Пушилина никто не отдаст. Он "героически" где-то умрет и ему даже табличку памятную сделают. А когда мы вернемся в Донецк, нужно будет снять все эти таблички мемориальные, и в центре города напротив горсовета есть старый общественный туалет, так вот, этими табличками нужно будет выложить пол и писсуары. А туалет сделать бесплатным принципиально.