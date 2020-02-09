Есть ли в новом правительстве РФ преемник Путина? 2 9.02.2020, 13:58

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Кастинг пошел.

В январе Владимир Путин неожиданно и резко начал подготовку к транзиту власти. Объявлена конституционная реформа, ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева, вместо него назначено новое – во главе с новым премьером Михаилом Мишустиным. Настоящие это перемены или показные? Можно ли назвать Мишустина преемником Путина или, наоборот, Медведева сняли с непопулярной должности, чтобы поднять ему рейтинг? Возможно, в кастинге на роль преемника участвуют и другие политики: мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Госдумы Вячеслав Володин?

В новом выпуске подкаста Московского центра Карнеги главный редактор carnegie.ru Александр Баунов обсудил эти вопросы с журналистами Елизаветой Сурначевой и Андреем Перцевым.

Участники

Александр Баунов – старший научный сотрудник Московского центра Карнеги, главный редактор Carnegie.ru

Андрей Перцев – журналист, специальный корреспондент издания «Медуза»

Елизавета Сурначева – журналист, заместитель главного редактора издания «Проект»