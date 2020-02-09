Эксперт: Лукашенко в Сочи проиграл и по нефти, и по газу

Эксперт: Лукашенко в Сочи проиграл и по нефти, и по газу12
- 9.02.2020, 14:07
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С учетом мировой динамики, газ будет поставляться в Беларусь по ценам, значительно превышающим рыночные.
Об этом, оценивая результаты переговоров Путина и Лукашенко в Сочи, в статье для glavred.info написал российский военно-политический эксперт и блогер Эль Мюрид.
«Итоги переговоров в Сочи для Лукашенко выглядят отрицательными. Газ будет поставляться в Беларусь на условиях и по ценам прошлого года. Если учесть, что в прошлом году цены на газ в Европе рухнули на треть, а в этом году ожидается новое падение, то поставки газа будут проходить в Беларусь по ценам, значительно превышающим рыночные. С нефтью ситуация примерно та же - никаких скидок», — пишет эксперт.
При этом блогер отмечает, что «решение (по ценам на нефть и газ — ред.) явно носит какой-то очень личный характер».