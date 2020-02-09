10 отличных фильмов для просмотра на выходных 9.02.2020, 14:23

БРЭД ПИТТ В ФИЛЬМЕ ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ

ФОТО С САЙТА KORRESPONDENT.NET

В подборке – много комедий.

Сайт 112.ua подготовил десятку фильмов, способных достойно скрасить даже самый ленивый выходной.

Шпионка (2015)

Сумасбродная комедия с обаятельной Мелиссой МакКарти рассказывает историю Сьюзан Купер – женщины средних лет, всегда мечтавшей стать тайным агентом. Чтобы хоть как-то приблизиться к своей цели, она устраивается в ЦРУ на должность координатора супершпиона Брэдли Файна (Джуд Лоу). Но благодаря счастливому стечению обстоятельств, Сьюзан не только пробует себя в опасном деле, но и затмевает своим природным талантом состоявшихся в профессии коллег. Помимо отличной актерской команды и действительно забавной пародийной составляющей, картина может похвастаться участием Верки Сердючки, появившейся в непродолжительном камео.

Ночные игры (2018)

В центре сюжета этого комедийного триллера, который шел в украинском прокате в начале текущего года, находятся Макс и Энни – молодая семейная пара, которая, чтобы не заскучать, устраивает раз в неделю посиделки с друзьями. Во время ночных встреч они, как правило, развлекают себя различными головоломками и другими невинными настолочками. В очередной раз компания решила придумать что-то поинтереснее и поучаствовать в криминальном квесте, который неожиданно приобрел куда более реалистичный характер, чем хотелось бы.

Солдаты неудачи (2008)

Толстяк Том Круз, чернокожий Роберт Дауни – младший и режиссер Бен Стиллер – далеко не полный список того, чем удивляет и веселит эта абсурдистская комедия. Фильм является пародией сразу на весь киномир – начиная от закадрового закулисья и заканчивая экранной классикой. Главные герои картины – первоклассные актеры, согласившиеся сняться в новом суперблокбастере. Съемки боевика идут своей чередой, пока у больших боссов внезапно не заканчиваются деньги. С этого момента актеры, сами того не ведая, начинают воевать с настоящими вооруженными головорезами.

Кто подставил кролика Роджера (1988)

Самая настоящая классика современного кино, выполненная сразу в нескольких жанрах (начиная от мрачного нуара и заканчивая остроумной комедией) и, более того, объединившая в себе игру реальных актеров с анимацией. Картина переносит зрителя в вымышленный Лос-Анжелес середины прошлого века, в котором мирно (но чаще – не очень) сосуществуют обычные люди и мультяшки. Именно в такой реальности частному детективу Эдди Валианту предстоит расследовать дело об убийстве, главный подозреваемый в котором – рисованный кролик-актер. Фильм заработал в прокате внушительные на то время 330 млн долл., получил сразу четыре "Оскара" и несколько других премий, а также подарил миру новый секс-символ – Джессику Рэббит.

Отель "Гранд Будапешт" (2014)

Сатирическая комедия, снятая любимцем фестивалей и публики Уэсом Андерсоном, собрала целую гору престижных призов, начиная от тех же четырех "Оскаров" и заканчивая гран-при жюри Берлинского фестиваля. Для создания более утрированного, но в то же время и точного образа, автор помещает действие в вымышленное восточноевропейское государство, события в котором происходят на стыке двух мировых войн. В центре внимания – легендарный консьерж одного отдаленно расположенного отеля, сталкивающийся по долгу службы с большим количеством интересных людей и происшествий.

8 подруг Оушена (2018)

А эту криминальную комедию с просто ослепительным звездным составом сегодня гарантированно можно поймать на большом экране. Женский ответ "Друзьям Оушена" получился не таким каноничным и динамичным, но очень остроумным и актуальным. Главная героиня картины – привлекательная и предприимчивая женщина Дэбби, сестра знаменитого авантюриста Дэнни Оушена. Как и большая часть ее родни, красотка не прочь подзаработать хороших денег, используя для этого не совсем легальные методы. А потому, едва выйдя из тюрьмы, она тут же приступает к реализации нового амбициозного плана – краже бриллиантового ожерелья стоимостью 150 млн долл

Простые сложности (2009)

Разбавить сатирико-криминальный коктейль поможет эта замечательная романтическая лента Нэнси Майерс ("Чего хотят женщины", "Отпуск по обмену"), главные роли в которой исполнили Мэрил Стрип и Алек Болдуин. Картина рассказывает о Джейн – счастливой, успешной, разведенной женщине, у которой за плечами 20 лет брака и трое поставленных на ноги детей. И теперь, когда она вновь оказывается свободной и ничем не обремененной, Джейн внезапно влюбляется. Вот только выбор женщины падает на очень неподходящего мужчину – ее собственного бывшего мужа, который уже успел жениться на другой, с которой, собственно, ей и изменял.

Правила съема: Метод Хитча (2005)

Еще больше романтики (и даже с примесью соблазна) можно добавить с помощью комедии "Метод Хитча". В ней обаятельный Уилл Смит примеряет на себя образ парня, способного поженить даже кошку с собакой. Главное, чтобы его клиент испытывал искреннюю любовь к объекту своего внимания. Проблемы же у гуру отношений появляются тогда, когда он и сам начинает испытывать чувства к одной прекрасной особе (Ева Мендес). Рядом с ней профессиональный соблазнитель неожиданно для самого себя превращается в нерешительного и очень неуклюжего человека, неспособного завоевать даже самую непритязательную девушку.

Маска (1994)

Культовая комедия 90-х с неподражаемым Джимом Кэрри поможет скрасить любой день. В ней актер играет обычного парня, которому по счастливой случайности попала в руки волшебная маска. Всякий надевший ее тут же обретает магические способности – бесконечное обаяние, решительность, ловкость и неуязвимость. С такими возможностями скромный банковский клерк довольно быстро решает все свои бытовые и личные проблемы и даже находит любовь. Лента дала старт успешной карьере дебютировавшей в ней Кэмерон Диаз, а для Кэрри стала официальным признанием кинокритиков – роль принесла ему первую личную номинацию на "Золотой глобус".

Суперсемейка 2 (2018)

Еще один прекрасный вариант для выходного дня – вторая часть популярного мультфильма о семейке супергероев, которую также можно легко найти в кинотеатрах. В ней мультяшные сверхлюди пробуют вернуть себе ранее утраченный легальный статус, чтобы бороться с преступностью без страха быть разоблаченными и пойманными. Кроме того, они пытаются встряхнуть гендерные стереотипы и поменяться местами. В частности, Эластика оказывается в центре внимания журналистов и все больше времени уделяет карьере, оставив дом на мистера Исключительного. Ему же достается забота о хозяйстве и детях, в том числе о малыше Джек-Джеке, который только начинает проявлять свои суперспособности.