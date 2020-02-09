«Дрессированные» вирусы 1 Игорь Яковенко

9.02.2020, 14:35

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Игорь Яковенко

О новых фейках российской пропаганды.

«Верую, ибо абсурдно!» – воскликнул Тертуллиан. – «Умом Россию не понять – в Россию можно только верить», - резонно ответил ему Федор Иванович Тютчев. Мы, россияне, гордимся тем, что создали самую большую в мире территорию абсурда, и Конституция «прекрасной России будущего» должна начинаться со слов: «Мы, многонациональный народ России, рождены, чтоб Кафку сделать былью».

НАВСТРЕЧУ ПОЧКОВАНИЮ

Ужасную картину нарисовал экс-глава Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель на Демидовских чтениях. Он рассказал об опасности импортного детского питания. По его мнению, современные технологии позволяют регулировать гены через молоко для детей.

«Это страшная вещь, потому что наука уже пришла к такому «достижению», что через детское молоко, регулируя гены, можно сделать так, что будут рождаться только девочки. Я смотрю, десять детишек рождаются. Два парня, остальные девочки. Я думаю, неужели нас достали уже? Это ведь государственная безопасность!»

Сенатор Эдуард Россель нарисовал страшную и в то же время прекрасную картину будущего России. Ведь женщины – это лучшее, что есть в России и у самой России – женская душа. И это будет прекрасно, если в России останутся одни женщины, а журнал «Бабье царство. Территория без мужчин» станет официальным органом правительства РФ. Что же касается демографической ситуации, которая, по мнению Росселя, угрожает национальной безопасности страны, то Высоцкий уже давно дал правильный вектор развития России: «Не будем с мужчинами знаться, а будем теперь почковаться».

«ПОКАЯНИЕ». Новая версия от депутата Тамары Плетневой

Депутат Тамара Васильевна Плетнева не первый раз поражает своим красноречием и своеобычными взглядами на мир. 24 января 2012 года в прямом эфире «Эха Москвы» Тамара Васильевна поддержала снятие упоминания о расстрелянных евреях, имевшееся на мемориале жертвам Холокоста в мемориале «Змеёвская балка» в Ростове на Дону, сказав следующее: «Вы знаете, не нужно сегодня подставлять евреев. Вы знаете, отношение <к ним> у нас в стране… неоднозначное. Поэтому не нужно их сегодня ни выделять, ни подставлять».

13 июня 2018 года в интервью радиостанции «Говорит Москва» призвала не вступать в интимные связи с иностранцами во время ЧМ. Депутат заявила, что подобное поведение соотечественниц приводит к рождению детей в неполных семьях, и напомнила опыт Олимпиады-80, который, по её словам, привёл к появлению в стране множества матерей-одиночек. «Эти детишки потом страдают, и страдали ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее».

В марте 2019 года Плетнёва заявила в интервью, что «геи — больные люди, которых нужно лечить».

И вот теперь – новые откровения от коммунистического депутата Плетневой:

«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей».

Где-то я это уже слышал… Покаяние и стыд – вещь хорошая. Я тоже хочу покаятся. Признаюсь, мне стыдно, что в парламенте моей страны есть такие депутаты, как Тамара Васильевна Плетнева, и еще четыре с половиной сотни таких, как она.

МИРЫ ГЕНЕРАЛ-ПРОФЕССОРА ЛЕОНИДА ИВАШОВА

Представляя следующего обитателя нашей кунсткамеры, я не решусь перечислить все его титулы, ограничусь основными. Генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Леонид Григорьевич Ивашов. Он давно поражает воображение россиян своими глубокими знаниями о тайной жизни планеты Земля и о той действительной, реальной истории человечества, которую от нас скрывают.

«Внутренняя полость Земли жизнеобитаема, там своё магнитное поле, своё свечение, там свои реки, озёра, моря. Вот эти данные получил Блюмкин в Тибете. Вход туда – в Антарктиде», - сообщает генерал-профессор Ивашов.

И продолжает:

«Сталин приказал направить туда три наши лодки класса А. На каждой – по офицеру контрразведки. Когда они дошли до точки, где нужно опускаться и уже входить подо льды Антарктиды, то внезапно были атакованы летающими тарелками».

В 2019 году американцы рассекретили донесение своих агентов в Латинской Америке о том, что там видели Гитлера. Есть и резолюция Сталина про Гитлера – «сбежал, подлец».

Генерал-профессор Ивашов делится своими тайными знаниями скупо и аккуратно, поскольку понимает, что сразу их обрушивать на людей бесчеловечно: «Я предложил выставить черепа Гитлера и Евы Браун к 9 Маю – Дню Победы на всеобщее обозрение. Но мне ответили: это не их черепа, только ты про это не говори, объяснили, что это несвоевременно».

Это тайное знание генерал-профессор Ивашов несколько лет претворял в практическую деятельность в качестве начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России, а еще он 20 лет преподает это тайное знание студентам МГИМО. Генерал-профессор Ивашов убежден, что Гитлер долгое время скрывался в «новом Рейхе», созданном в «теплой полости Земли» под Антарктидой, а затем перебрался в Латинскую Америку. Поскольку это тайное знание генерал-профессор Ивашов много лет вбивал в головы российских военных и дипломатов, вам теперь многое станет ясно в действиях российской дипломатии и вооруженных сил…

ДРЕССИРОВАННЫЕ ВИРУСЫ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Пока мир ломает голову над загадкой коронавируса, в России все сразу выяснили. Газета «Завтра» достоверно установила, что «Разработку коронавируса спонсировал фонд Билла и Мелинды Гейтс». Именно так называется статья в этой газете.

«Распространяющийся в настоящее время в Китае коронавирус имеет не естественное происхождение. Разработку подобного вируса финансировал Фонд Билла и Мелинды Гейтс, пишет публицист Эрнст Фляйшман для портала Anonymous News. В октябре 2019 года университет Джона Хопкинса спрогнозировал гибель 65 млн человек от коронавируса».

Газету «Завтра» выпускают люди серьезные и до шуток не охочие. А вот на Первом канале, оказывается, любят пошутить.

«А теперь к другой стороне проблемы. Так сказать, к темной стороне. К конспирологии! На этот раз конспирология равна этимологии <...> Из происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите! Как он называется? К-о-р-о-н-а-вирус. Берем слово «корона». Оно в основе и идет первым. Поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп, президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно, раздавал короны! Именно на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное, цели и задачи его использования становятся абсолютно ясными», - объяснил глава информационной службы Первого канала Кирилл Клейменов.

Впрочем версии, что это шутка, сотрудники Первого канада стали придерживаться уже после того, как получили массу возмущенных вопросов от лояльной к себе публики. Сначала все было очень серьезно. Вот так:

«Полный бред, скажете вы, и я бы с вами согласился, если бы не Кирилл Брайнин с его материалом», - сообщил Кирилл Клейменов.

Далее на экране под тревожную музыку появляется название сюжета «Коронавирус конспирология». В нем Брайнин пять минут подводит зрителя к тому, что вирус может быть рукотворен. В ход идут сюжеты из Интернета, ссылки на ученых и приглашенные российские эксперты. «Специалисты из США с дипломатическим иммунитетом проводили опыты на людях, а в один день по неизвестным причинам умерли 24 человека», – повествуется о ранних экспериментах американцев. О серьезности говорит и то, что опытами якобы заинтересовались российские военные. Также не исключается, что США выработали «этническое биооружие», хотя, как подчеркивает Брайнин, доказательств пока мало. Далее в разоблачение зловещей роли США в заражении китайцев вступает вирусолог Игорь Никулин:

«Он сконструирован из трех вирусов: двух коронавирусов — коронавирус летучих мышей и коронавирус змей, плюс обнаружены четыре вставки от вируса иммунодефицита человека. Такой природной мутации быть не может», — прокомментировал «Первому каналу» бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, вирусолог Игорь Никулин.

Никулин также добавил, что вирус создавали спецслужбы США, чтобы он поражал только азиатов.

Этот «вирусолог» Никулин сейчас кочует с одного канала на другой и везде рассказывает про американцев, которые придумали вирус и заразили им планету. Вот его слова на канале НСН:

«Конечно, прямых доказательств, что это была диверсия, нет. Но есть косвенные доказательства. Если вы посмотрите на карту Китая, то город Ухань находится в самом центре. Это крупнейший логистический центр, куда сходятся все дороги: автомобильные, железнодорожные, речные. Там же крупнейший аэропорт транзитный. Поэтому время и место, когда все это произошло, к сожалению, настораживают. Потому что это было именно перед китайским Новым годом. Опять-таки можно вернуться к американским военным лабораториям. Они ведь окружают не только РФ, но и Китай...по всему миру их около 400».

То есть «вирусолог» Никулин не имеет никаких доказательств американской диверсии, но пытается их добыть, изучая карту Китая. С таким же успехом «вирусолог» Никулин мог бы найти доказательства существования рептилоидов, вглядываясь в Яндекс-схему Москоского метрополитена…

Завершая тему русского исследования коронавируса не могу пройти мимо очень важного сообщения, которое распространяет главное государственное агентство РИА Новости: «Возможность заражения коронавирусом во время Божественной литургии через причастие из одной общей чаши отсутствует», успокоили священнослужители Русской православной церкви сотрудников РИА Новостей.

«Опасности заражения от причащения от одной чаши нет. Ее и быть не может, ведь в чаше не просто хлеб и вино, а сам Христос", - сказал в четверг РИА Новости настоятель китайского патриаршего подворья в Москве, храма святителя Николая в Голутвине, протоиерей Игорь Зуев.

На этой духовно-скрепной и богоугодной ноте я завершаю первый выпуск программы «Страна абсурда», но, прежде чем проститься с вами, хочу сделать небольшое заявление, а также объявление.

Дорогие соотечественники, россияне, а также русскоязычные инородцы! Братья и сестры! Надеюсь, что вы, посмотрев этот выпуск, прониклись патриотизмом, уверен, что и вас, так же, как и меня, переполняет гордость за то, что мы являемся современниками этих замечательных людей, о которых мы говорили в этом выпуске. Поскольку нам всем важно сохранить для истории каждого, кто внес свою лепту в создание «страны абсурда» присылайте свои кандидатуры для включения в следующий выпуск. Присылать можно в комментариях к этому выпуску на Ютубе, или на моем блоге или в социальных сетях. Пока они строят страну абсурда, мы с вами построим для этой страны зеркало и, посмотрев в нее, страна абсурда лопнет от смеха и сгинет как мыльный пузырь.

Игорь Яковенко, blogspot.com