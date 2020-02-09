«Законно «бэушку» больше в Беларусь не ввезти» 3 9.02.2020, 14:41

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Иллюстрационное фото

Запчасти ряда известных автомарок могут исчезнуть с рынка.

Похоже, что белорусский рынок б/у запчастей в нынешнем году ждут перемены, причем не самые приятные. На фоне роста предложения, случившегося в 2019 году у крупных автодилеров и частных автосалонов, с недавнего времени на рынок перестали поступать подержанные детали от корейских и итальянских автопроизводителей: Hyundai, Kia, Iveco.

Об этом на условиях анонимности рассказали представители крупного импортера подержанных деталей. Редакция av.by разбиралась в случившемся.

– Расскажите, что за проблемы происходят на таможне с брендированными запчастями?

– Их провоз на территорию Беларуси фактически запрещен. Это событие оказалось для нас крайне неожиданным. Нам просто повезло – мы узнали о ситуации, которая случилась на таможне с компаний «АвтоТехноМолл». Об этом случае прошлой осенью писали СМИ. В ноябре их фуры задержали на нашей границе, оформили протокол изъятия части товара и завели административное дело. И все потому, что часть поставки имела маркировку KIA, Hyundai. Мы начали «копать» и на таможне узнали о том, что официальные дилеры этих марок выставили запрет на ввоз данных запчастей из-за нарушения интеллектуальной собственности.

Такая же ситуация произошла и с запчастями на Iveco, только с ними мы уже сами попали. Везли фуру товара, нас остановили и держали на таможне порядка недели, аргументируя тем, что у нас запчасти данной марки. Чтобы решить проблему, пришлось связаться с официальными дилерами. Путем долгих переговоров проблемную фуру ввезли, но больше не возим. Они нам дали понять, что больше работать с запчастями на их концерн мы не сможем. То есть законно «бэушку» KIA, Hyundai и Iveco больше никому в Беларусь не ввезти.

Мы сделали официальный запрос, написали письмо. И уже потом прочли в прессе, что были остановлены мелкие частники, специализирующиеся на продаже подержанных запчастей на KIA, Hyundai. Они обращались в СМИ, чтобы решить эту проблему, но ничего не вышло.

– Получается, что на рынке больше нет подержанных деталей от Hyundai и Kia?

– Нет, детали еще продаются, но их официальный ввоз из Европы с середины ноября фактически остановлен официальными дилерами автомобилей в Беларуси. Маркированные запчасти на рынке – это остатки старых либо уже нелегально ввезенные детали.

– На ваш взгляд, в чем причина «блокировки» бэушных запчастей?

– Мы думаем, что причина в желании заставить белорусских клиентов покупать именно новые запчасти, которые сегодня далеко не так дешево стоят и которые, как правило, только под заказ – прийти и выбрать, как это происходит с «бэушкой», нельзя.

– Запрет появился в ноябре, а сегодня уже февраль. За это время что-нибудь изменилось в лучшую сторону?

– Пока что запчасти Iveco и «корейцев» мы просто не возим. Не только наша компания, но конкуренты на рынке тоже. Вряд ли кто-то станет рисковать своими финансами, попадая под конфискацию товара.

– Как вам кажется, долго может длиться подобный запрет? И к чему он приведет?

– Приведет он к тому, что начнет расцветать «черный рынок». Так или иначе, та образовавшаяся брешь в спросе на запчасти будет заполнена. Но и стоимость нелегально ввезённых запчастей может оказаться намного дороже, чем была до ноября, из-за ограниченности предложения.

К тому же данные марки автомобилей могут потерять в стоимости, потому что человек уже будет понимать, что подержанные запчасти на них он просто не найдет. И как тогда ремонтировать авто? Есть ли тогда смысл покупать эту машину? Явно нет. То же самое касается и коммерческого транспорта. Предприниматели не могут поставить на стоянку свой автопарк – он должен приносить деньги, а запчасти новые не всегда есть в наличии, «бэушку» же просто не купить. Это может привести к неизбежному падению спроса на данные автомобили.

Ну и, конечно, появятся «специалисты», которые начнут заполнять рынок дешевыми китайскими аналогами оригинальных запчастей. Кроме того, нехватка товара спровоцирует свои проблемы. Например, нелегально ввезенные моторы ты не поставишь на учет, так как требуются официальные экспортные документы для их постановки. А как это сделать, не нарушая закон? Пока ответа нет.

– Касается ли эта «блокировка» только Kia, Hyundai, Iveco? Что насчет остальных автобрендов?

– Пока фигурируют только эти марки.

– Как вы намерены решать эту проблему своими силами?

– На данный момент мы отправили официальный запрос в офисы компаний в Сеул, а также связались с нашими поставщиками в Италии. Пока работаем с партнерами, с которыми возможно, которых мы знаем. А потом уже будем думать. Надеемся на то, что официальные представители в СНГ поймут, что «блокировка» таможни – это не совсем верное решение. И вряд ли у них увеличится количество заявок на новые запчасти и новые автомобили. Покупатель сегодня умный и способен понять, где ему выгодно. Да и богатых людей у нас немного.

К тому же сколько государство теряет на налогах! Никто же этого не считает! Только крупные компании ежемесячно ввозят в Беларусь порядка 60 фур подержанных запчастей. Если говорить в процентах, то около 6% всего рынка «бэушки» – это запчасти к корейским маркам. Вот и считайте.

Рынок, конечно, не упадет до нуля… Запчасти все равно будут ввозить, но «по-черному», не платя налоги. И потеряют в этой ситуации в первую очередь государство и простые автомобилисты. Бюджет не будет получать налогов, а людям придется переплачивать. Ведь у официальных дилеров сейчас стоит задача – убрать конкурентов в виде поставщиков б/у запчастей.

«Запреты начались недавно»

Прояснить ситуацию с запретом импорта мы попросили самих дилеров. И, что самое удивительное, далеко не все из них оказались в курсе ситуации.

В офисе автоцентра «Хёндэ АвтоГрад», являющегося официальным представителем южнокорейского автобренда в Беларуси, ничего о случившемся не знают.

«Этот запрет не был инициирован официальным дистрибьютором автомобилей Hyundai ООО "Хёндэ АвтоГрад". Товарные знаки на определённой территории регистрирует только правообладатель. Владельцем товарного знака Hyundai является компания Hyundai Motor Company», – сообщила маркетолог Ирина Ермакова и порекомендовала адресовать запрос в головной офис компании в Сеул.

В компании «Мари», представляющей интересы итальянского концерна Iveco, по телефону подтвердили, что слышали о запрете.

«Товарный знак конкретно нам не принадлежит, и инициаторами запрета являются его московские правообладатели – Iveco Russia. К ним поступают все вопросы с таможни, они их обрабатывают и принимают решения, как действовать. Запреты начались недавно – в конце 2019 года эта кампания запустилась. Раньше она тоже работала, но, видимо, не в такой степени. Сейчас уже развернута в полном объеме», – пояснил в телефонном разговоре менеджер Иван Музыкантов.

В подобном ключе ситуацию прокомментировали и представители KIA – компания «Автопалас-М».

«Мы проинформированы обо всем, что касается нашего бренда в Беларуси. Инициатива регистрации торговой марки Kia в Национальном таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности принадлежит Kia Motors Corporation (Южная Корея), правообладателем на территории Беларуси является ОДО "ЛЕКСПАТЕНТ". Мы, будучи эксклюзивным дистрибьютором автомобилей Kia в Беларуси, включены в реестр как уполномоченный импортер. Тем не менее разрешения на ввоз другими компаниями частей и принадлежностей транспортных средств Kia в РБ выдает правообладатель (ОДО "ЛЕКСПАТЕНТ")», – отметила начальник отдела маркетинга Ольга Сикорская.

Исходя из озвученного, получается, что инициатива по запретам исходит от головных офисов автокомпаний или их представительств на российском рынке. Но как сложившаяся ситуация выглядит с точки зрения права?

Ситуацию прокомментировал адвокат, кандидат юридических наук Улахович Илья.

По мнению юриста, история с запретом импорта – классический случай терминологической неопределенности, вызванный пробелами в законодательстве.

«Исходя из изложенной ситуации, понятно, что наша практика (или судебное толкование законодательства) пошла по пути определения начала выпуска в гражданский оборот товара с момента пересечения им таможенной границы. Не все согласны с таким подходом, приводя в пример импортеров бэушной одежды».

Улаховичу видится выход из ситуации в решении заинтересованными сторонами вопроса о внесении изменений в соответствующее законодательство.

«Это не оставило бы места для разночтений, двусмысленности, подозрений в недобросовестной конкуренции и т. д. Кроме того, необходимо помнить, что автомобильные корпорации, как правило, имеют защиту своего товарного знака на большей части земного шара, что регулируется совокупностью международных нормативных правовых актов. То есть в странах, где посредники покупают бывшие в употреблении запасные части к транспортным средствам, почти наверняка соответствующий товарный знак был под охраной».