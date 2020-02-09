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После массовой драки в Казахстане тысячи человек ушли в Кыргызстан

  • 9.02.2020, 14:44
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После массовой драки в Казахстане тысячи человек ушли в Кыргызстан
Фото: RFE/RL

Основная часть мигрантов – женщины, дети и пожилые люди.

По данным на вечер, 8 февраля, из Казахстана в Кыргызстан через границу перешли около 4500 человек. Об этом сообщает Кыргызская редакция Азаттыка.

В пограничной службе Кыргызстана отметили, что всех прибывающих из Казахстана на границе проверяют тепловизором на наличие симптомов коронавируса. Отмечается, что основная часть прибывающих – женщины, дети и пожилые люди.

На подступах к КПП с кыргызстанской стороны местные жители организовали пункты горячего питания для прибывающих из Казахстана.

В ночь на 8 февраля в нескольких селах Кордайского района произошли массовые беспорядки. Села Сортобе и Масанчи были оцеплены полицией и военными.

По рассказам жителей, вечером в пятницу несколько сотен неместных мужчин приехали в села, значительную часть населения которых составляют этнические дунгане, и атаковали сельчан, подожгли дома, магазины, принадлежащие дунганам, разгромили автомобили. До этого получила распространение информация о предполагаемом локальном конфликте между жителями.

Вечером 8 февраля власти объявили чрезвычайную ситуацию «техногенного характера местного масштаба».


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