«Меня все начальники проклинают!» 1 9.02.2020, 15:02

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Эдуард Войтехович

Фото: kp.by

Как белорус создал бизнес-инкубатор и возрождает четыре деревни.

Эдуард Войтехович - директор бизнес-инкубатора «Комарово», который он создал с нуля и уже подготовил более двух десятков бизнесменов для Мядельского района.

Он занимается обучением бизнесменов, так как стремится показать людям возможность остаться в родных местах и жить здесь достойной жизнью, а не уезжать куда-то на ее поиски. И получается это у него весьма успешно: абсолютное большинство бизнес-инициатив инкубатора работают, принося пользу владельцам и жителям региона, пишет kp.by.

Сейчас Эдуарду Войтеховичу 59 лет, и он полон энергии, энтузиазма и новых идей. Запалу, с которым он говорит о уже созданных бизнесах, а главное, о тех, что еще можно сделать, могут позавидовать и люди вдвое моложе, ведь энергия бьет из него через край.

«Полтора миллиарда вложили в Комарово»

Сам он говорит, что активным помогает быть спорт, которым он занимался всю жизнь: лыжи, бег, плавание. А еще желание стать первым, которое родилось еще в молодости, после того как он потерял родителей. Матери не стало, когда ему было 14 лет, отца - в 25. Сложные обстоятельства его не сломили, а заставили строить свою жизнь с усиленным энтузиазмом. И это принесло плоды достаточно быстро: в 26 лет он стал директором сельскохозяйственного училища, в котором сам и учился по специальности «тракторист-машинист». Сюда он вернулся после того, как закончил с красным дипломом нынешний Белорусский государственный аграрно-технический университет и три года проработал в училище в Ивье.

- Через 8 лет после окончания училища я стал директором. У меня было 250 работников и 600 учеников. Представляете, как меня воспринимали педагоги, которые меня недавно учили? А я сказал на первом педсовете: может, я был не всегда прав, когда учился, но вы были и останетесь моими учителями, и без вашей помощи у меня ничего не получится. Люди поняли, что я не буду тут разборки устраивать и хочу создавать команду. Через пять лет мы получили звание лучшего училища сельской местности, получили знамя Совета министров, - рассказывает Эдуард.

Работать с грантами, благодаря которым сейчас и существует бизнес-инкубатор, он начал, еще когда был директором колледжа. Одним из первых был проект по возрождению парка, на который выделили 500 долларов.

- Мы поехали в Ботанический сад, нашли контакты с руководством, начали деревья высаживать. Местные говорят: «Вот деревья они сажают. Нет чтобы колеса на трактор найти». Я знаю, что колесо надо, но деньги у меня только на парк есть. А это был стратегический ход. Ведь после возрождения в 2005 году наш парк занял первое место на республиканском конкурсе, нам вручили премии. А на следующий год в Мядельском районе назначается форум. Приезжают министры, смотрят парк и делают центральным местом показа форума наше Комарово. И что тут начинается! Тут же одних делегаций три автобуса приедет! И уже забегали все: «А матка боская, а тут же надо дорогу заасфальтировать, а тут заборы поставить». Полтора миллиарда вложили в Комарово! Когда бы их дали, если бы мы не выиграли этот конкурс? Меня все начальники проклинают: «Этот козел нам опять жизнь устроил». А я хожу, улыбаюсь и фигу в кармане держу, - смеется мой собеседник.

Фото: kp.by

«Способные дети вынуждены уезжать в город»

Идея создания бизнес-инкубатора пришла к нему в конце девяностых, когда Эдуард еще руководил училищем.

- Сельские училища постоянно испытывают недостаток укомплектования. Потому что не престижно идти в сельское хозяйство. Это не престижно не только у нас - и в Польше, и в Германии, и в Америке. Посещая Германию, я увидел, какая разница между немецкой деревней и нашей деревней. И я понял, что причина этого отличия в том, что наша деревня полностью завязана на сельскохозяйственном производстве. Любого человека на улице спроси: «Где работаешь?» И чаще всего услышишь: «Колхоз, трактор, ферма». Если же способный ребенок после школы не хочет оставаться на ферме, он вынужден уезжать в город, - рассуждает Войтехович. - Я же, как директор, готовлю кадры для основного сектора экономики, и моя продукция должна быть востребована. А значит, я должен диверсифицировать свою продукцию, то есть готовить айтишников, строителей, поваров, пекарей, механиков. У немцев везде малые предприятия, у нас же их почти нет в деревнях.

Поэтому тогда, больше 20 лет назад, он загорелся идеей создания в Комарово инфраструктуры из малых бизнесов и учебного заведения, которое их готовит.

- Я решил создавать эти предприятия, чтобы, с одной стороны, использовать их как бизнес-модель, как пример для подражания, а с другой - чтобы они создавали инфраструктуру для собственной комфортной жизни.

Фото: kp.by

«На голом месте бизнес не вырастет»

Воплощалась в жизнь эта идея постепенно. В 2004 году на базе училища Эдуард вместе с единомышленниками открыл Центр развития сельского предпринимательства. В центре желающих бесплатно обучали основам ведения бизнеса, составлению бизнес-планов, исследованиям рынка и прочим тонкостям предпринимательства.

- Но эффективность центра была не та, потому что не хватало бизнес-модели, не хватало площадей. Хотя начали с центра развития предпринимательства, потому что понимали, что на голом месте бизнес не вырастет, сколько бы законов ни принимали и сколько бы денег ни вливали, - говорит Эдуард.

Сначала тренерством занимались преподаватели училища, их отправляли на учебу по различным европейским программам. Позже же начали привлекать сторонних тренеров, в том числе и из-за границы. Центр работал на гранты, ни колледжу, ни его ученикам не нужно было платить за его работу ни копейки. И именно из-за желания делать центр бесплатным для учеников Эдуарду пришлось покинуть училище, которым он руководил 20 лет.

- Я ушел из училища в 2006 году, потому что поспорил с руководством горисполкома. Министерство заставило центр сделать коммерческим, но из-за этого мы не могли подать заявку на донорские деньги. Потому что гранты дают только некоммерческим организациям. Нас отрезали от финансирования. Я был против, потому что никто не будет платить, потому что денег у людей на это нет. В мировой практике 80% таких структур, как наша, существуют за счет денег доноров и государства, ученики ни за что не платят, и это правильно. Поэтому я принял решение уйти и развивать центр самостоятельно, - объясняет он.

Три года назад училище закрылось.

Фото: kp.by

«У нас деревню развивают, но все закрывается»

Эдуард же после ухода из училища продолжал развивать центр и занялся бизнесом: создал агроусадьбу, идея которой тоже выросла из желания показать позитивный бизнес-пример для будущих учеников.

- Когда я начал обучать, я видел, что у людей пустые глаза. Мы обучали сельскому туризму, плотно изучили эту тему на польском и немецком опыте. На его основе в 2003 году я написал первую книгу в стране о сельском туризме. Позже я купил хутор, за малые деньги реконструировал, сделал бизнес-модель. Мне говорили: «У вас Нарочанский край, такие санатории. Кто в твою халупу поедет?» А я показываю месячный доход с нее: он больше, чем у среднего сельского жителя, и даже, может, больше, чем у председателя колхоза, - говорит Эдуард. - И через такой пример люди гораздо лучше понимают, как и что надо делать, чем если просто рассказать на семинаре. К нам сейчас приезжают и звонят люди со всей страны, для того чтобы увидеть, как строить бизнес.

Он говорит, что с помощью бизнес-инкубатора хочет показать, что местным жителям не надо бежать за лучшей жизнью «не дай бог, в Минск, а еще хуже - за границу». Вместе с этим он хочет, чтобы в деревне появилась работающая инфраструктура.

- У меня зарплата из этого проекта, эта работа и агроусадьба. Я могу создать свой бизнес, но благодаря инкубатору я могу создать 14 бизнесов или 20. Я могу зарабатывать один большие деньги, но у меня не будет инфраструктуры нормальной. Как мне в магазин сходить хороший? В кафе куда я пойду? Будет ли образование моим внукам где получить? У нас деревню развивают, но все закрывается. Как-то меня спросили: «Зачем ты это делаешь?» А я так грубо говорю: «Хочу сдохнуть в хорошей деревне: чтобы вечером светло было на улицах, чтобы асфальт без ям и дети на улице смеялись, чтобы вкусный хлеб в магазине и экология чистая». И не надо для этого жалобы писать: сделайте мне это, сделайте мне то. Люди сами должны работать и создавать все это, - рассуждает предприниматель.

Фото: kp.by

«Люди уезжают за качеством жизни»

Само собой, далеко не все вокруг разделяют его энтузиазм и стремление к созданию нового. Так, например, когда он вместе с сыном решил в Комарово открыть первую пекарню, власти отнеслись к этой идее скептически.

- Мне руководство района говорит: «У нас производительность хлебозавода в сутки 25 тонн. А потребность района - 18. Войтехович, ты что, не знаешь математики? У нас достаточно хлеба». Я говорю: если у меня бзик и я хочу в 8 утра есть свежую хрустящую булку, вы мне привезете из Мяделя? Никогда, потому что она уже остынет. Соответственно, вы ухудшаете качество моей жизни. Чтобы это изменить, я должен поехать жить в Мядель или в Минск, как у нас уже это произошло в стране. Каждый четвертый живет в Минске, потому что люди едут за качеством жизни, - делится размышлениями Эдуард. - Пекарню запустили в 2000 году, и теперь она процветает. Мы не успеваем сейчас сделать столько хлеба, сколько хотят люди, с Шарковщины предприниматель приезжал за 150 километров, готов 1000 булок в день покупать. А Мядельский хлебозавод закрылся 10 лет назад.

Именно для того, чтобы помогать в борьбе с противодействием среды, Эдуард и создал бизнес-инкубатор.

- Комарово должно быть как вышка сотовой связи, а наши предприниматели - как абоненты, чтобы нам постоянно связь держать, чтобы поддержать друг друга, если надо. Например, у наших фермеров однажды колхоз сено скосил. Они ко мне обращаются, плачут. Я приехал к председателю колхоза поговорить. Он мне: «Что вы на меня бочки катите?» Я ему говорю: если не вернете сено, завтра все СМИ будут здесь. Сено вернули. Как бы ни говорили, пока власти все-таки на стороне государственных предприятий. Но я умею с ними разговаривать. Я был депутатом Верховного Совета в свое время. Побывал и в Кремле, и в Белом доме, видел, что не боги горшки обжигают, что все они такие же люди, как мы. И со всеми ими можно, учитывая свою подготовку и их статус, находить общий язык.

Фото: kp.by

«Очень важна поддержка семьи»

Эдуард говорит, что для создания успешного бизнеса важно не только желание заработать денег, но и стремление приносить пользу окружающим, решить какую-то проблему. Еще один залог хорошего результата - это поддержка семьи.

- Женщина создает фермерское хозяйство в Поставском районе. Я ей задаю вопрос: а как семья относится к этому? Она говорит: «Муж бросает работу ради фермы, два сына собираются с нами оставаться». Вот если вы приедете на обучение, вы приедете не сама, а всей семьей. И я вам помогу для решения вашей задачи сплотить семью, потому что очень важна поддержка семьи. Есть другой бизнес у нас очень хороший, но семья его не поддерживает. Тоже фермерство, он не может один. А рядом сирийцы купили землю, дали работникам более высокие зарплаты. Теперь он не может найти людей, а семья не помогает. Он один задыхается. Поддержка семьи в такие моменты может стать определяющим фактором, - поясняет бизнесмен.

Но все же в целом большинство выпускников инкубатора успешные, хотя и уровень успешности разный.