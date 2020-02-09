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Выборы в Ирландии: три партии набрали почти одинаковое количество голосов

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  • 9.02.2020, 15:10
Выборы в Ирландии: три партии набрали почти одинаковое количество голосов

Результат указывает на серьезные изменения у ирландского электората.

Досрочные парламентские выборы в Ирландии не позволят ни одной партии получить большинство, поскольку три политические силы набрали почти одинаковое количество голосов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Партия Fine Gael премьер-министра Лео Варадкара набирает 22,4%, партия Fianna Fáil набирает 22,3 процента и Sinn Féin набирает 22,2 процента голосов.

Варадкар назначил досрочные выборы в январе после того, как сделка с традиционным соперником его партии, Fianna Fáil, начала разрушаться. У Варадкара не было другого выбора, кроме как объявить голосования.

Результат свидетельствует о том, что партиям необходимо будет договариваться о формировании большинства, и, возможно, нужна будет коалиция нескольких партий.

Результат также указывает на сдвиг ирландского электората. Традиционно доминирующие Fine Gael и Fianna Fáil сейчас потеряли голоса из-за левой националистической партии Sinn Féin, которая увеличила свою поддержку на 14 процентов по сравнению с выборами 2016 года.

Подсчет голосов начался в Ирландии в воскресенье утром. Но подсчет производится вручную и является длительным процессом, поэтому окончательные результаты по количеству мест для каждой партии в парламенте могут определяться в течение нескольких дней.


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