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Пресс-секретарь Путина объяснил эмоциональное поведение Лукашенко в Сочи

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  • 9.02.2020, 15:22
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Пресс-секретарь Путина объяснил эмоциональное поведение Лукашенко в Сочи

Дмитрий Песков прокомментировал переговоры по нефти и газу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые состоялись в Сочи 7 февраля, рассказывает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщают vesti.ru.

Накануне переговоров Лукашенко заявил, что в отношениях с Россией наступил «некий момент истины».

— Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос, — сказал Лукашенко и покритиковал Москву («дурачков нашли») за поставки энергоносителей по мировым ценам.

По словам Дмитрия Пескова, комментировать заявления правителя Беларуси, другого государства, ему «не с руки», однако вопрос «действительно очень эмоциональный». Оба правителя — и Лукашенко, и Путин — лично делают очень многое для развития наших двусторонних отношений, говорит Песков. При этом, отметил Песков, у каждого очевидна своя расстановка приоритетов.

«Но вместе они собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас», — подчеркнул Песков.


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