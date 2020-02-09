«Буревестник»: Как Россия потеряла контроль над ядерным оружием 1 9.02.2020, 15:36

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Иллюстрационное фото

РФ провела шокирующе провальные испытания.

Ракета 9М730 «Буревестник» — это российская экспериментальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой и ядерной боеголовкой, которую за ее революционную конструкцию назвали оружием, меняющим правила игры, пишет журналист Каллум Хор для Express (Великобритания) (перевод — inosmi.ru).

Российская сторона утверждает, что эта ракета имеет практически неограниченную дальность полета. Она стала одним из шести новых видов стратегического оружия, представленных президентом России Путиным 1 марта 2018 года. Такие заявления должны послужить достаточно четким предупредительным сигналом для любой страны, планирующей вступить в конфликт с Кремлем. Тем не менее, как оказалось, это новое оружие достаточно ненадежно.

Как сообщает американская разведка, только одно из 12 испытаний ракеты было успешным. И, как говорится в документальном фильме «The Race to Find Russia's Lost Nuke», опубликованном в блоге Dark5, российские военные понятия не имеют, куда упала одна из этих ракет.

В этом фильме, который был опубликован в 2018 году, говорилось следующее: «В ноябре 2017 года российские вооруженные силы осуществили запуск высокотехнологичной ракеты, оснащенной ядерной боеголовкой, с небольшой военной базы «Панково» на острове Южный — необитаемом участке суши, который используется для испытаний ядерного оружия с 1950-х годов».

«Тот запуск представлял собой предварительные испытания чрезвычайно мощной ракеты "Буревестник"».

«Программа "Буревестник" — это попытка Кремля разработать оружие, которое будет оснащено одновременно ядерной энергоустановкой и ядерной боеголовкой, то есть ее полет будет обеспечиваться продолжительной ядерной реакцией, что потенциально позволит ей преодолевать неограниченные расстояния и находиться в воздухе практически неограниченное количество времени».

«Однако во время испытаний полет этой ракеты продолжался всего две минуты, прежде чем она потеряла контроль над направлением движения и упала с неба в далекие воды где-то у северного побережья России».

Затем в фильме рассказывается о том, как Россия пыталась найти упавшую ядерную ракету.

«После того как ракета упала, российское правительство потеряло всякий ее след, а поисковые группы не смогли ни поднять саму ракету, ни обнаружить ее обломки».

«Учитывая короткое полетное время, расстояние, которое эта ракета могла пролететь перед падением, ограничено».

«Остров Южный — это остров на юге архипелага Новая Земля, который отделяет Баренцево море на западе от Карского моря на востоке».

«Учитывая, что угол пуска ракеты, несомненно, был в северо-западном направлении, то есть в сторону от цивилизации, вполне вероятно, что упавший "Буревестник" — сверхсекретное оружие, потенциально способное изменить ход игры, — до сих пор находится где-то в глубинах Баренцева моря».

«Учитывая, что эта информация стала известна широкой общественности, вероятнее всего, эту ракету теперь ищут не только русские».

В 2018 году российская военно-морская флотилия вышла из Североморска.

Официально эти восемь кораблей проводили учения по обеспечению безопасности навигации, однако присутствие в их числе кранового судна КИЛ-143 вызвало подозрения, что истинная цель той миссии заключалась в том, чтобы поднять упавший «Буревестник».

В августе прошлого года в результате загадочного взрыва в Баренцевом море погибли семь человек.

Соединенные Штаты заподозрили, что эти два события связаны друг с другом, но Россия продолжает отрицать подобные гипотезы, и никаких доказательств пока представлено не было.

Вячеслав Соловьев, научный руководитель Российского федерального ядерного центра, сказал в интервью местной газете, что его институт занимался изучением «небольших источников энергии с использованием расщепляющихся материалов».