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Синоптики: В понедельник будет до +8°С

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  • 9.02.2020, 15:44
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Синоптики: В понедельник будет до +8°С

Прогноз погоды на начало рабочей недели.

До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 февраля, из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью прогнозируется переменная облачность. Днем будет облачно с прояснениями, ночью - преимущественно без осадков. Утром по западу, днем на большей части территории ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный, юго-западный сильный порывистый. На большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с. Ночью прогнозируется от минус 4 до одного градуса тепла. Днем воздух прогреется до 1-6 градусов, по юго-западу будет до плюс 8 градусов.


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