В Исландии Boeing с 166 людьми на борту приземлился на двигатель 9.02.2020, 16:05

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Фото: FlightMode / Twitter

Самолет совершал посадку в условиях шторма.

7 февраля в аэропорту столицы Исландии Кефлавик самолет Boeing 757-200 с 166 людьми на борту совершил жесткую посадку, сообщил 8 февраля Simple Flying (перевод — gordonua.com).

Самолет авиакомпании Icelandair, который прибыл из Берлина, совершал посадку в условиях шторма, ветер дул со скоростью 56 узлов (около 103 км/ч).

#Icelandair, Boeing 757 (TF-FIA) #FI529 from #Berlin experienced right main gear collapse upon landing at #Keflavik Airport in #Iceland. There were 166 pax on board, no injuries reported. At the time of the landing the wind was 40 kts with 53 kts gusts. #aviation #boeing #avgeek pic.twitter.com/AS2Yt1LF0Q — FlightMode (@FlightModeblog) February 7, 2020

Во время посадки у самолета возникли проблемы с правым шасси. По словам пассажиров, он подпрыгнул при посадке. Шасси после повторного контакта с поверхностью взлетно-посадочной полосы сломалось. Лайнер наклонился на корпус одного из двигателей. При остановке двигатель самолета начал гореть.

В результате никто не пострадал.

Boeing 757-200 изначально входил в состав флота Iberia. В состав Icelandair поступил в 2007 году. С тех пор эксплуатировался компанией, кроме короткого времени, когда его арендовали международные авиалинии Ганы.