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Гомельчанин: Мы будем протестовать там, где нас услышат

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  • 9.02.2020, 16:16
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Гомельчанин: Мы будем протестовать там, где нас услышат
Николай Пешко. Фото: Leanid Sudalenka

В Гомеле власти испугались протеста против запрета мирных собраний.

9 февраля (воскресенье) в центре Гомеля должна была состояться акция протеста против запрета мирных собраний. Однако накануне заявленной акции чиновники горисполкома мероприятие запретили, так как ее организатор, активист Николай Пешко в заявке не указал свой номер телефона, пишет «Гомельская весна».

Второй причиной для запрета мирного собрания первый зампред городской мэрии Виталий Атаманчук назвал меры «по обеспечению общественного порядка», которые, по-мнению чиновника, организатор акции обязан был взять на себя.

Николай Пешко рассказал, что он с участием 10 человек планировал на открытой площадке перед универмагом «Гомель» привлечь внимание общественности к постоянным запретам мирных собраний в областном центре. Вместо этого, он сейчас должен в суде отстаивать право на мирное собрание и как следствие, на свободное выражение своего мнения.

«В нашем городе, насчитывающем более полмиллиона человек, чиновники установили только три места для проведения массовых мероприятий, причем два из них находятся в лесополосах городских окраин. Мы решили протестовать там, где нас могли бы услышать горожане, однако даже на протест против запрета собраний мы получили запрет. На свободу мирных собраний и выражения мнений в городе введено фактическое табу», - негодует организатор несостоявшейся акции Николай Пешко.

Правозащитник Леонид Судаленко заявляет, что организаторы мирных собраний должны иметь право выбирать место, в котором их может увидеть и услышать их целевая аудитория.

«Когда государство ограничивает право человека на собрание, заявляя об интересах общественного порядка, оно должно содействовать осуществлению права, вместо того чтобы стремиться избыточно или несоразмерно его ограничивать», - считает правовед.

Он напомнил, что с прошлого года обязанность организаторов массовых мероприятий заключать договора с милицией, медициной и коммунальными службами на уборку территории прописана в соответствующем постановлении правительства.

При этом, расценки услуг милиции по охране общественного порядка здесь прописаны пропорционально количеству протестующих: 3 базовые величины (81 руб.) – с количеством участников до 10 человек; 25 базовых величин (675 руб.) – от 11 до 100 человек; 150 базовых величин (4 050 руб.) – от 101 до 1000 человек; 250 базовых величин (6 750 руб.) – более 1000 человек.


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