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Бедные пенсионеры Путина

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  • 9.02.2020, 16:35
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Бедные пенсионеры Путина

Многие не могут позволить себе лекарства, не говоря уже о путешествиях.

"Российские пенсионеры живут очень скромно - многие не могут позволить себе лекарства, не говоря уже об отпуске. Частные инициативы хотят им помочь, но сталкиваются с недовольством Кремля", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"Перед кафе на окраине Москвы образовалась очередь, - повествует журналистка Катарина Вагнер. - Три десятка пенсионеров терпеливо ждут на зимнем морозе: женщины в пальто пастельных цветов, мужчины в черных куртках и кожаных кепках. Каждые пару минут, когда снова открывается дверь и дружелюбный молодой человек приглашает нескольких пенсионеров в "Добродомик", очередь немного продвигается. По будням пенсионеры могут пообедать в этом кафе бесплатно".

Александра Синяк, основательница кафе, помогает раскладывать по тарелкам гречневую кашу, котлеты и кетчуп. Вместе с мужем они управляют двумя "Добродомиками" в Санкт-Петербурге, одним в Оренбурге, в ближайшее время откроется и кафе в Новосибирске. Утром и вечером заведения работают как обычные кафе и открыты для всех. Финансируются они преимущественно пожертвованиями.

"Публика в Москве, говорит Александра Синяк, сильно отличается от посетителей в Санкт-Петербурге или Оренбурге. По ее словам, в Москве большинство пенсионеров приходят в кафе не из-за еды, а ради компании. В Москве сконцентрирована большая часть российского богатства, жизнь здесь дороже, чем в других городах, но и пенсии выше. Для людей, проживающих в столице дольше десяти лет, пенсия в среднем составляет 280 евро в пересчете на европейскую валюту, что на 75 евро больше, чем в остальной стране. В России это большие деньги. Дополнительно столичные пенсионеры получают много льгот, например, на посещение музеев, некоторых театров и бассейнов; они бесплатно ездят на общественном транспорте. (...) В более бедных регионах России такие льготы в последние годы были заметно урезаны".

"В "Добродомике" быстро понимаешь, что даже привилегированным московским пенсионерам тяжело сводить концы с концами. Большинство россиян живут в собственном жилье и не должны платить за его аренду. Еды также им хватает, рассказывают гости. Но проблемой являются лекарства и расходы на лечение: государство обеспечивает лишь самым необходимым; даже в государственных поликлиниках приходится платить, если не хочешь неделями ждать приема у врача. Когда выписывают лекарства, пациенту зачастую приходится выбирать между бесплатным российским препаратом с побочными действиями и неясным эффектом и более качественным, но дорогим импортным лекарством", - пишет издание.

"15% семей, состоящих только из пенсионеров, не хватает денег на лекарства, говорит Елена Гришина, долгое время изучающая тему бедности в России в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. По ее словам, 64% таких семей не могут позволить себе одну неделю отпуска в году, а 29% не имеют возможности есть фрукты круглый год".

Несмотря на то, что в середине января президент РФ Путин анонсировал в своем обращении к Федеральному собранию ряд мер социальной поддержки, "до достижения объявленной им цели по сокращению к 2024 году числа бедных в России до 6,6% населения, далеко; в конце 2019 года бедными считались 14,3% россиян".

Обещания Путина скорее имеют символическое значение, считает автор статьи. "Так он добивается расположения одной из самых лояльных групп своих сторонников. Пенсионеры по-прежнему во многом получают информацию от контролируемого Кремлем государственного телевидения и, кроме того, считают заслугой Путина то, что после его прихода к власти в 2000 году их жизнь значительно улучшилась в сравнении с переломным временем 1990-х годов. Мысль о том, что они могли бы жить гораздо лучше, если бы было меньше коррупции, а экономика была бы более свободной, едва ли играет какую-то роль для этого поколения".

Объявленное летом 2018 года повышение пенсионного возраста стало проверкой на прочность их верности режиму, но сейчас пенсионную реформу уже не обсуждают в таком масштабе. "Тем не менее, она способствует растущей подавленности многих россиян, чьи условия жизни ухудшаются уже много лет", - говорится в статье.

"Разочарование чувствуется и в "Добродомике". Например, когда речь заходит о том, как живут пенсионеры в других странах. Один посетитель, который раньше работал в гостиничной отрасли и поэтому мог ездить за границу, рассказывает об одном знакомом из Германии: он, по его словам, едва ли может ходить, но, несмотря на это, раз в год ездит на Канарские острова - вот как должны жить пенсионеры! В России пожилые люди, которые больше не могут нормально ходить, по возможности остаются дома. Во многих простых домах советской постройки нет лифтов, а на улице на пути людей с ходунками оказываются высокие бордюры или ступени подземных переходов".

"В России задачи государства берут на себя многие частные благотворительные объединения, готовность россиян к пожертвованиям велика. Но Кремлю не нравятся все инициативы, которые он не может контролировать. Александра Синяк рассказывает, как она неоднократно просила у мэрии Санкт-Петербурга бесплатные или недорогие помещения для ее проекта - безуспешно. Вместо этого Роспотребнадзор закрыл на неделю одно из ее кафе, потому что сотрудник не туда поставил мешок с мусором".

"Потом в московском "Добродомике" подают десерт: яблочные дольки. Только ради него, говорит Синяк, многие посетители согласны часами добираться до кафе, ведь в повседневной жизни они не могут себе такое позволить", - передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.


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