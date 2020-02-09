У поляков на бензин скидки, у нас – лимиты 1 9.02.2020, 16:40

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Топливо на АЗС дешевеет, но не в Беларуси.

На некоторых заправках в Бресте и других городах установили лимит на продажу топлива в одни руки - не более ста литров, пишет «Вечерний Брест». Некоторые убеждены: это первый тревожный звоночек, сигнализирующий о том, что рынок нефтепродуктов в Беларуси ждут непростые времена. И, вероятнее всего, бензин и солярку нам придется вскоре покупать по ценам значительно выше нынешних.

Между тем, в соседних странах Евросоюза топливо стало дешеветь, после того как среднемировая цена барреля нефти резко упала с 68 долларов до 54. Что дало толчок к такому повороту - конфликт вокруг Ирана, инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию арабо-израильского конфликта или китайский коронавирус, эксперты сейчас разбираются. Но факт остается фактом: в Польше литр 95-го бензина и дизеля стал дешевле в среднем на 10 евроцентов. Вот она, глобальная экономика в действии.

«В Польше и других странах Европы давно сложились рыночные условия, определяющие конечную цену для потребителей нефтепродуктов. И чаще всего рынок мгновенно реагирует на то, как меняется цена на нефть: если она взлетает, дорожает и автомобильное топливо, когда падает - соответственно, снижаются цены на бензин и солярку. В Беларуси ценовую политику на этом рынке определяет государство, поэтому цены у нас одинаковые на всех АЗС. Хорошо это или плохо? Вопрос неоднозначный. Но по факту подорожание на копейку, которое все мы наблюдали последние два года, не смогло компенсировать реальные затраты наших НПЗ и вывести их на рентабельную работу на внутреннем рынке. Сейчас, после того как Россия убрала скидку за так называемый налоговый маневр, с одной стороны, нефть для Беларуси стала дороже примерно на 20 долларов, а с другой - в результате недоговоренности по поставкам из РФ наши заводы оказались на голодном пайке и возникает большая опасность недопоставок нефтепродуктов на белорусские АЗС», - отмечает эксперт в области нефтяной политики Татьяна Маненок.

Кстати, она, как и большинство экспертов, склоняется к мнению, что основным драйвером нефтяного ценопада стало снижение спроса со стороны крупнейшего потребителя - китайских компаний. В КНР многие предприятия приостановили работу по причине распространения коронавируса, ставшего эдаким «черным лебедем», который любит путать карты. Сколько он еще будет махать крыльями, никто не берется предсказать.

Стоит отметить, литр бензина в США стоит порядка 50 центов - в полтора раза дешевле, чем в Беларуси.