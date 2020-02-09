Противник аккумуляторного завода: У руководства «АйПауэр» один выход - бежать из-под Бреста 9.02.2020, 18:30

Фото: b-g.by

Владельцам скандального завода нужно вернуть 5,7 миллионов рублей.

Более 120 человек вышли днем 9 февраля на площадь Ленина в Бресте, чтобы покормить голубей и тем самым в очередной раз показать, что они против аккумуляторного завода рядом с городом, пишет «Брестская газета».

Фото: b-g.by

Напомним, несколько дней назад «АйПауэр» проиграл суд по иску Брестского облисполкома о возврате более 5,7 млн рублей в инновационный фонд. По мнению одного из лидеров движения по борьбе с заводом Олега Вялова, теперь «АйПауэр» «уже не сможет выкрутиться»:

Фото: b-g.by

«Во-первых, сейчас нужно вернуть деньги – 5,7 млн. Во-вторых, общественная экологическая экспертиза не проводится – не смог «АйПауэр» предоставить документы в надлежащем виде. Более того, сейчас выясняется, что, возможно, некоторые документы, предоставленные в электронном виде, имели следы подделки – в этом сейчас разбирается милиция. А без общественной экологической экспертизы он не сможет подать документы на государственную экологическую экспертизу – есть поручение президента. А без государственной экологической экспертизы они не смогут запустить завод . Кроме того, во второй декаде этого года заканчивается срок инвестдоговора. А это еще более серьезные деньги», – сказал активист.

Фото: b-g.by

Он считает, что в сложившейся ситуации у руководства аккумуляторного завода один выход – бежать из-под Бреста:

«Пусть бегут и не оглядываются. Это надо было делать еще после встречи в Тельмах, но они этого не поняли».

После кормления голубей противники завода по традиции прошли по улицам Пушкинской и Советской к кинотеатру «Беларусь».

Строительство аккумуляторного завода «АйПауэр» на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019-м сроки тоже не раз продлевались. В эксплуатацию завод до сих пор не введен – в июне 2019 года по решению председателя Брестского облисполкома реализация проекта была приостановлена до устранения имеющихся нарушений.

Фото: b-g.by

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.

Начиная с 4 марта позапрошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против завода.