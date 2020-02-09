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28-летний словенский защитник стал игроком минского «Динамо»

  • 9.02.2020, 18:44
28-летний словенский защитник стал игроком минского «Динамо»
Фото: ФК «Динамо»

Как футбольный клуб обновлялся в межсезонье.

Контракт с минским «Динамо» подписал 28-летний словенский защитник Миха Горопевшек, сообщает tut.by. Горопевшек является воспитанником клуба «Симер Шампион» из словенского города Целе, за который дебютировал в возрасте 20 лет. За родной клуб Миха провел 63 матча, в которых забил три гола.

Летом 2014 года уехал в Польшу, где выступал в составе клуба третьего дивизиона «Легионовия». За этот клуб защитник сыграл в 17 играх, в которых забил один гол.

В августе 2015 года Миха перешел в стан луцкой «Волыни», которая тогда выступала в первом дивизионе украинского футбола.

В июле 2017 года Горопевшек вернулся в Польшу, в «Олимпию» из города Грудзёндз, которая тогда выступала во втором дивизионе. В составе польского клуба Миха сыграл в 17 матчах, в которых забил один гол.

Через год Горопевшек вернулся в Луцк, где выступал до текущего времени. В составе волынян словенец в общей сумме принял участие 82 матчах, в которых заработал 18 результативных баллов (10+8).

Как столичное «Динамо» обновлялось в межсезонье

Клуб пребывает в ожидании «шальных» денег от новых владельцев, о которых шла речь всю вторую половину 2019 года. Однако они пока не пришли. Министерство спорта и туризма опровергло слухи о том, что ведомство станет акционером футбольного клуба.

Минское «Динамо» подало лицензионные документы на участие в чемпионате. Является ли Мингорисполком акционером команды — неизвестно. Если да, то ФК «Минск» понизят в классе, так как команда также принадлежит Мингорисполкому.

В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.

Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник Иван Бахар. Из БАТЭ в команду пришел защитник Алексей Риос. Из Греции в Беларусь вернулся форвард Евгений Шикавка, став игроком минского «Динамо». Одним из последних приобретений команды стал 27-летний хорватский защитник Карло Бручич.

По соглашению сторон был расторгнут контракт с нападающим Егором Зубовичем.


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