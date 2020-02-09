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Татьяна Северинец: Судить надо Лукашенко, который довел страну до коллапса

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  • 9.02.2020, 19:21
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Татьяна Северинец: Судить надо Лукашенко, который довел страну до коллапса
ТАТЬЯНА СЕВЕРИНЕЦ
ФОТО: «РАДЫЁ РАЦЫЯ»

Нельзя позволить правителям РФ и Беларуси подписать «дорожные карты».

В Витебском областном суде 5 января рассмотрели жалобы на решения судов первой инстанции сразу трех активисток - Татьяны Северинец, Натальи Трощенкo и Натальи Стрельченко. Все они были оштрафованы за участие в мирных акциях в поддержку независимости Беларуси. Ни одна жалоба не была удовлетворена, пишет «Витебская весна».

Татьяна Северинец была оштрафована 9 января судом Первомайского района Витебска на 30 базовых величин за участие в минской акции 20 декабря. Жалобу Северинец в областном суде рассматривала судья Ирина Смолякова. Активистка пояснила судье, что «благодаря этим протестом не были подписаны так называемые «дорожные карты», из-за которых Беларусь могла потерять независимость».

«Я не считаю себя виновной. Виноват в этом правитель страны, который спровоцировал такую ситуацию. И судить надо Лукашенко, который довел страну до коллапса», - заявила на суде Татьяна Северинец.

Но, выслушав ее доводы, судья Смолякова постановила оставить жалобу без удовлетворения, а решение Первомайского суда без изменения.

Между тем, вторую жалобу Северинец, на решение того же суда Первомайского района, который оштрафовал ее на 30 базовых и за акцию 21 декабря рассматривала уже судья Светлана Иванова. И тоже ее не удовлетворила. Осталась не удовлетворенной и жалоба витебчанки Натальи Трощенкоо, которую суд Железнодорожного района приговорил к штрафу в размере 24 базовых величин за участие в витебском пикете 29 декабря.

После перерыва к работе снова подключилась судья Смолякова. Она рассмотрела жалобу дубровенской активистки Натальи Стрельченко. 20 декабря Наталья принимала участие в минской акции, а 10 января ее оштрафовали на 25 базовых величин. Жалоба также не удовлетворена.

В своих жалобах активистки ссылались на Конституцию, которая гарантирует право на выражение своего мнения и на участие в мирных акциях, цитировали также международный Пакт о гражданских и политических правах.


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