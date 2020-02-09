«Мина» под российский рубль 9.02.2020, 19:26

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Падение цены на нефть и новый виток санкций могут вызвать резкое падение российской валюты.

7 февраля ЦБ России сократил свою ключевую ставку на четверть пункта — с 6,25% до 6%.

Инфляция в декабре 2018 составляла 3%, а в январе — 2,4%. Снижение ставки вновь отстало от инфляции. Как ЦБ делает весь год. Тем самым постоянно ужесточая денежную политику. Реальная процентная ставка растет: в декабре — 3,1%, сейчас — 3,5%, пишет телеграм-канал СепромПо.

Центробанки почти всех развитых стран поддерживают реальную процентную ставку вблизи или ниже нуля. Чтобы стимулировать экономику. Российский центробанк весь год ее наращивает.

ЦБ РФ не интересно стимулировать российскую экономику. А вот держать высокую ставку, провоцируя приток в страну иностранных спекулятивных капиталов и укрепление рубля — интересно. Это — суть его денежной политики.

Тем самым закладывая под рубль «мину» — ведь падение цен на нефть, новый виток санкций или еще что-нибудь вполне может вызвать обратный быстрый отток иностранного капитала и резкое падение российской валюты. Так уже было не раз. Так будет еще не раз.