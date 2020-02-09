Белорусская антиядерная кампания: «Росатом» скрывает информацию о дефектах в проекте БелАЭС 9.02.2020, 19:36

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Российская корпорация игнорирует международные стандарты ядерной безопасности.

Белорусская антиядерная кампания призвала власти Беларуси безотлагательно расследовать нарушения при строительстве БелАЭС, о которых сообщила литовская разведка.

Как пишут naviny.by, соответствующее открытое заявление кампания, куда входят Белорусская партия «Зеленые» и ОО «Экодом», распространила 9 февраля.

На этой неделе Литва обнародовала доклад «Оценка угроз национальной безопасности» за 2019 год. В подготовленном Департаментом государственной безопасности (ДГБ) и вторым следственным управлением при Министерстве национальной обороны Литвы документе, который опубликован на сайте ДГБ, говорится, что российская государственная корпорация «Росатом» предпочитает скрывать информацию о дефектах в проекте Белорусской АЭС, опасаясь репутационных потерь.

Авторы документа утверждают, что «заинтересованные стороны и подрядчики проекта БелАЭС продолжают игнорировать международные стандарты ядерной безопасности». Они заявляют, что генеральный подрядчик строительства атомной станции «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион «Росатома») «не предпринял никаких реальных действий» по устранению недостатков, выявленных в результате анализа результатов стресс-тестов на БелАЭС.

«Представители «Росатома» небрежно принимают во внимание требования белорусских органов по надзору за строительством и игнорируют выводы белорусских экспертов, — говорится в докладе. — «Росатом» считает Госатомнадзор, белорусское агентство, ответственное за надзор за проектами, некомпетентным органом, который только мешает беспрепятственному строительству БелАЭС. Даже когда белорусские эксперты заняли более жесткую позицию, «Росатом» неохотно следовал их рекомендациям».

«Из-за спешного строительства, небрежного подхода к ядерной безопасности и недостаточной добросовестности произошли многочисленные инциденты на БелАЭС, которые могут оказать негативное влияние на ее безопасную эксплуатацию, — предостерегают в литовской разведке. — Наиболее значительные инциденты произошли в 2016 году, однако инциденты и нарушения продолжались и в последующие годы, в том числе в 2019-м. В конце июня 2019 года халатность рабочих вызвала пожар на первом энергоблоке БелАЭС возле здания реактора. Несмотря на то что первый энергоблок уже готовится к загрузке ядерного топлива, белорусские власти не предоставили информацию об инциденте. Поэтому весьма вероятно, что и после ввода БелАЭС в эксплуатацию информация будет скрываться».

Как заявляет Белорусская антиядерная кампания, содержащаяся в литовском докладе информация «косвенно подтверждает те сведения, которые приходят от людей, работающих на этом строительстве». «Мы не смогли проверить данной информации и найти ей однозначных опровержений или подтверждений. Госатомнадзор не дал нам ответов по существу на наши запросы по поводу упомянутых инцидентов и нарушений технических норм, — говорится в заявлении. — Это говорит о том, что государственные организации Беларуси, ответственные за строительство БелАЭС и контроль за ним, не сообщают общественности всей информации о происходящем на островецкой площадке. Эта практика не раз подвергалась критике со стороны органов Орхусской конвенции ЕЭК ООН, однако, как мы видим, она не изменилась».

«Нас глубоко тревожит тот факт, что о нарушениях на БелАЭС, а также разбирательствах между подрядчиком и заказчиком, проблемах при строительстве мы, граждане Республики Беларусь, которых непосредственно затрагивает эта АЭС, узнаем последними и, как правило, из зарубежной прессы, ссылающейся на разведку другого государства, — заявляют активисты антиядерной кампании. — Это до боли напоминает аварию на Чернобыльской АЭС, а также недавние радиационные аварии в России».

При этом, отмечают представители кампании, согласие Беларуси на предложение Литвы обсудить выполнение рекомендаций по стресс-тестам БелАЭС — «позитивный сдвиг, хотя и крайне скромный».

«Мы призываем государственные организации, и в первую очередь Госатомнадзор, к более ответственному отношению к своим гражданам! — говорится в заявлении Белорусской антиядерной кампании. — Мы требуем прозрачных и безотлагательных расследований всех инцидентов и устранения как их причин, так и следствий! Мы настаиваем на том, что пуск этой АЭС в теперешних условиях представляет не только угрозу экономического или политического характера, но и несет прямые экологические риски для граждан страны».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021 год. Предполагается, что станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.