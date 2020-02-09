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Ответный удар: Украина модернизировала свои танки Т-64БМ «Булат»

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  • 9.02.2020, 19:48
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Ответный удар: Украина модернизировала свои танки Т-64БМ «Булат»

Киев нашел способ обеспечить себя гораздо более совершенной броней.

Главная мысль: Киев нашел способ обеспечить свои стареющие танки гораздо более совершенной броней, пишет эксперт Дэвид Экс для The National Interest (перевод — inosmi.ru).

Война на востоке Украины продолжается уже шестой год, и правительство страны закупает модернизированные модели танка времен холодной войны в попытке получить преимущество над ополченцами, которым Россия оказывает поддержку.

Как сообщает «Радио Свободная Европа», с 2018 года украинская армия закупила примерно 150 танков Т-64 образца 2017 года.

Танк Т-64 является уникальным среди других танков советской эпохи. Когда он впервые появился в начале 1960-х годов, он сильно отличался от других танков и был существенным образом доработан по сравнению с ними. На самом деле Т-64 — это скорее украинский танк, чем российский. Львовский танковый завод, где производятся танки Т-64, находится на Украине. И сегодня украинская армия является главным пользователем танков этого типа.

Другим основным пользователем этих танков являются силы ополчения на востоке Украины.

В процессе модернизации танк Т-64 обзавелся рядом новых элементов, включая новый дизельный двигатель. Кроме того, теперь в него устанавливается автоматическое устройство для доставки снарядов в затворную часть, что позволило сократить экипаж до трех человек и уменьшить вес танка. Т-64 стал первым советским танком, оснащенным теперь уже ставшей стандартной 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой, которая в модернизированной версии Т-64Б способна вести огонь управляемыми ракетами, запускаемыми через ее ствол.

Советский Союз никогда не экспортировал танк Т-64, предпочитая продавать более дешевые Т-55, Т-62 и Т-72. В течение последних десятилетий холодной войны на вооружении советской армии находились тысячи танков Т-64, которые должны были принять участие в апокалиптической танковой войне с американскими М-1, немецкими «Леопардами» и британскими «Челленджерами».

Танки Т-64 как нельзя лучше подходили для выполнения этой задачи. «Этот конкретный танк по некоторым своим возможностям превосходил танки НАТО, и это преимущество сохранялось в течение 15 или 16 лет», — отметил майор Армии США Джеймс Уорфорд (James Warford) в своей работе 1992 года.

После распада Советского Союза Украина унаследовала сотни танков Т-64, а также завод, где они производились. Модернизированный вариант Т-64БМ «Булат» получил новую броню и так называемую систему «активной защиты», которая позволяет стрелять снарядами для перехвата приближающихся ракет. Танк Т-64 образца 2017 года получил также современные тепловизоры, надежную систему цифровой связи и систему спутниковой навигации.

Когда в апреле 2014 года сепаратисты на востоке Украины, — которых российские агенты вооружали, снабжали и укрепляли, — восстали, требуя отделения от Киева и присоединения к Москве, Украина направила на борьбу с ними танки Т-64.

Но благодаря России, по крайней мере, одно подразделение повстанцев тоже отправило эти танки в бой. В июне 2014 года НАТО опубликовала спутниковые снимки, на которых предположительно было видно, как танки Т-64 без опознавательных знаков пересекают границу из России на Украину. Спустя шесть дней пользователь Твиттера c ником @matyslav9 опубликовал фотографии, на которых якобы был изображен танк Т-64, принадлежащий сепаратистской армии Донецкой народной республики.

Вполне возможно, именно Москва направила туда танки Т-64, потому что в таком случае она могла достаточно убедительно утверждать, что эти танки из киевских арсеналов, а не из России.

Чтобы доказать, что танки Т-64 не были украденными украинскими машинами, правительство в Киеве продемонстрировало захваченный у повстанцев танк Т-64. «Танк Т-64БВ под этим серийным номером был произведен в октябре 1987 года на Харьковском танковом заводе и направлен в воинскую часть, которая в то время находилась на территории России», — заявили представители Киева.

Украинское правительство также сообщило, что некоторые новые детали этого танка были изготовлены в России на заводе в Санкт-Петербурге.

По данным журнала Jane's, в распоряжении повстанцев находилось, по крайней мере, три таких танка, а также «двузначное число» танков Т-64. Однако журнал призвал не паниковать. «Наличие у ополченцев [основных боевых танков], несомненно, представляет собой нежелательный факт для украинских военных, однако их практическое применение может быть ограничено».

«В отсутствие поддержки общевойсковых сил [основные боевые танки] могут оказаться крайне уязвимыми для атак с воздуха, со стороны пехоты, вооруженной управляемыми противотанковыми ракетами, и других основных боевых танков, — подчеркивалось в журнале Jane's. — Кроме того, они требуют наличия значительной системы поддержки и обслуживания в полевых условиях».

Поскольку танки требуют большого количества топлива, постоянной замены отдельных деталей и ремонта, можно считать вполне разумным шагом тот факт, что Россия решила поставить своим сторонникам именно танки Т-64, а не какие-то другие модели. Танк Т-64 в большей степени, чем другие, является украинским танком, поскольку он производится именно в этой стране. У ополченцев не должно возникнуть особых проблем с поиском местных людей, способных помочь в их обслуживании.

Однако после проведенной модернизации киевские танки Т-64 стали значительно более современными и, возможно, более надежными.


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