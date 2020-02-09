Фотофакт: Как выглядят самые популярные однокомнатные квартиры в Минске 7 9.02.2020, 19:59

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Иллюстрационное фото

Журналисты узнали их цену.

На рынке недвижимости самыми востребованными по-прежнему остаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Они же, по оценке аналитиков, больше всего и прибавили в цене — за прошлый год в среднем на 7−11% в долларовом эквиваленте. И если в первом квартале 2019 года средняя цена квадратного метра «однушки» была 1340 долларов, то уже к концу года она выросла на 100 долларов. Tut.by изучил риелторские базы и посмотрел, почем сейчас продают однокомнатные квартиры в Минске, цена «квадрата» в которых не превышает 1400 долларов.

Фрунзенский район

На улице Брикета, 4 в панельной пятиэтажке 1977 года постройки предлагают «однушку» площадью 34 квадратных метра. Дом после капремонта, сама квартира также отремонтирована. Стоит 45,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1346 за квадратный метр.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В девятиэтажном панельном доме 2000 года постройки (улица Скрипникова, 32) есть вариант квартиры площадью 54,2 квадратных метра. Жилье просторное: прихожая больше 16 квадратных метров, жилая комната — 18, кухня — 12. Цена — 62,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1153 за квадратный метр (именно из-за стоимости квадратного метра квартира попала в эту подборку).

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Партизанский район

Квартира расположена в кирпичном доме на улице Передовой, 5. Площадь — 29 квадратных метров. В объявлении о продаже говорится, что жилье нуждается в ремонте. Продается за 40,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1395 за квадратный метр.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Московский район

В двухэтажном районе в переулке Минина, 6 предлагают «однушку» в сталинке 1952 года постройки. Жилье на первом этаже, его площадь — 34 квадратных метра. Цена — 42,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1250 за квадратный метр.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Заводской район

В микрорайоне Чижовка на улице Уборевича, 16 предлагают квартиру в кирпичном доме 1969 года постройки. Площадь жилья — 33,5 квадратного метра, жилой комнаты — 18,6. Цена — 43 тысячи долларов в эквиваленте, по 1284 за квадратный метр.

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Октябрьский район

В хрущевке на Пуховичской, 19 предлагают квартиру на пятом этаже. Ее площадь — 32,2 квадратных метра, в 2011 году в доме был капремонт. Цена — 43,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1363 за квадратный метр.

Фото: realt.by

Фото: realt.by