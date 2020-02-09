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«Боинг» Лукашенко вернулся в Минск только спустя двое суток после переговоров в Сочи

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  • 9.02.2020, 20:23
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«Боинг» Лукашенко вернулся в Минск только спустя двое суток после переговоров в Сочи

О завершении провальных переговоров по нефти и газу стало известно еще в пятницу.

В пятницу, 7 февраля, Лукашенко летал в Сочи - на переговоры с Путиным по нефти и газу, которые прошли на горнолыжном курорте под Красной Поляной, пишет kp.by. В день переговоров самолет с частью российской делегации чиновников на два часа задержался в Москве из-за снежного бурана, а потом не смог сесть в Адлере - пришлось приземляться в Минеральных Водах. В итоге Лукашенко и Путин решили начать в формате «один на один». Встреча проходила в формате рабочего завтрака, в начале которого правители обсудили кашку, которой завтракали утром. А потом сыграли в хоккей.

О завершении переговоров Лукашенко и Путина государственное информационное агентство БелТА сообщило в пятницу вечером. О том, что белорусская делегация улетела в аэропорт, сообщил «Коммерсантъ». С тех пор никаких новостей об Лукашенко не было.

Но есть один нюанс: «борт №1», на котором Лукашенко летал на переговоры, вернулся в Беларусь только 9 февраля - спустя почти двое суток после окончания переговоров. По крайней мере, это следует из данных авиационного сервиса RadarBox. Boeing 767 приземлился в Минске в воскресение, 9 февраля, в 17:22.

По данным сервиса, никаких других самолетов, которыми мог бы воспользоваться Лукашенко, в Сочи не летало. Выходит, правитель Беларуси провел в Красной Поляне еще два дня? Чем занимался Лукашенко в это время, не сообщается.


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