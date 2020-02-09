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В Беларуси контролерам увеличили рабочий день

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  • 9.02.2020, 20:37
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В Беларуси контролерам увеличили рабочий день

Глава Минсктранса рассказал, до какого времени теперь ловят безбилетников.

Гендиректор "Минсктранса" Леонтий Папенок рассказал kp.by, как у нас борются с безбилетниками в общественном транспорте. Во-первых, в прошлом году контролеры стали проверять автобусы во время движения. Во-вторых, режим работы контролеров расширили: теперь они ловят зайцев с 6 утра до часа ночи. И если раньше контролеров было легко заметить из-за ярких жилетов, то теперь их форма не такая выделяющаяся. Все эти меры, по словам главы "Минсктранса", дают положительные результат.

- Число транзакций в общественном транспорте в 2019-м возросло на 10 %. В отдельные месяцы выявляли до 15 тыс. безбилетников. За год оштрафовано 140 тыс., что на 8 % больше, чем в 2018-м, - сказал Папенок.

Сейчас рассматривают вопрос о повышении зарплаты контролерам. В этой сфере высокая текучка кадров.

- Работа эта нервная и неблагодарная, а подчас и небезопасная. Борьба с безбилетниками никогда не прекращалась, - говорит Леонтий Папенок.


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