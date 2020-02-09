О крупнейшей штаб-квартире русских шпионов 9.02.2020, 20:47

Из истории спецслужб.

Редактор liga.net Петр Шуклинов любит изучать историю спецслужб и самых громких спецопераций по всему миру. Вот одна из них:

- 10-миллионная Чехия стала членом НАТО 20 лет назад, членом ЕС - 16 лет назад. Но государство до сих пор сражается с советским наследием. Началось все в 1968 году. Сразу после Пражской весны, когда Москва танками задавила демократию в стране. До этого года резидентуры КГБ создавались только в антисоветских странах. После революции Москва поняла, к чему все идет, и оборудовала передовую базу (резидентуру) в Праге. И сегодня я расскажу, как трудно и тяжело вырваться из грязных русских объятий, даже когда ты, кажется, уже на свободе. Как русские использовали Украину в Чехии. Как события в Чехии похожи на украинские. И как рано Украине расслабляться.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О БАЗЕ ШПИОНОВ. Служба безопасности и информации Чехии (СБИ) ежегодно представляет публичный доклад о работе. И последние пять лет Служба неизменно сообщает о чрезвычайной активности русских в стране. Доклады чешской контрразведки прямо говорят: российские диппредставительства - это штаб-квартиры спецслужб РФ, а "дипломаты" несут прямую угрозу гражданам Чехии. В стране работает ГРУ (ныне ГУ), ФСБ, СВР.

С приходом к власти Путина чешская резидентура стала центральной в Европе. И сегодня в Чехии работают около 200 российских "дипломатов" (вместе с консульствами). В Украине, например, их 70, в Великобритании - 80. Спецслужбы Чехии констатируют: "На территории страны работают все российские спецслужбы".

Спецслужба Чехии с 2013 года указывает политикам, что огромный штат российских дипломатов в стране - это прикрытие. Минимум половина штата посольства в Праге занимается шпионажем. С территории страны, получив всю необходимую подготовку, инструкции и снаряжение, русские агенты отправляются в другие страны.

В 2016-2017 годах кремлевские хакеры атаковали МИД и МВД Чехии. Хакеры взломали почтовые ящики 150 сотрудников МИД. Удар также нанесли по Минобороны страны, заразив внутреннюю сеть вирусом, которым годом ранее уже нападали на Минобороны Украины. Атаки организовали две группы русских хакеров: "Турла" (ФСБ) и "Fancy bears" (ГУ ГШ РФ).

Автор книги "Агенты Путина" Ондржей Кундра: "С приходом к власти Владимира Путина Москва приняла решение сделать Чехию базой для своей разведывательной деятельности во всем центральноевропейском регионе. Это для них удобнее, учитывая, в частности, соотношение сил между, например, немецкой и чешской контрразведками. Немецкая спецслужба BND значительно крупнее, опытнее, лучше финансируется. Чешская контрразведка BIS, напротив, невелика – есть данные, что ее отделение по борьбе со шпионажем способно вести круглосуточное наблюдение по всей республике лишь за пятью объектами одновременно".

В 2019 году спецслужба Чехии "полностью раскрыла и ликвидировала" сеть русских агентов в стране. Она была "частью более длинной цепочки", которую спецслужбы РФ использовали в Чехии и готовили для использования в других странах Европы. Агентурная сеть была создана ФСБ и финансировалась российским посольством в Праге. В общем, примеров - масса. Но самый яркий - Рахарджо.

ШПИОН ТРЕХ ГЕНЕРАЛОВ. Роберт Рахарджо - самый известный шпион в Чехии. Выходец из России, его отец был родом из Индонезии. В Чехии жил с начала 1990-х годов, учился, завел семью, получил гражданство. Работал психологом в управлении тюремной службы Чехии. Русские завербовали его во время летнего отпуска на одном из островов в Средиземноморье в 2003 году. Много лет он работал на спецслужбы РФ. Под наблюдением оказался примерно в 2005 году по наводке западных спецслужб. И до 2010 года за ним следили.

Всю информацию он получал от своей подруги-майора из армейской канцелярии. От нее он узнал множество секретов чешской армии. И смог сделать гораздо больше, чем вся пражская резидентура РФ. На протяжении пяти лет, пока велось наблюдение, майор попеременно была секретарем трех генералов: военного представителя Чехии в штабе главнокомандующего сил НАТО в Европе; замначальника генштаба; начальника военной канцелярии президента Чехии.

Когда всех участников событий раскрыли и начали увольнять, женщина призналась, что не знала, с кем встречалась. Правдивое общее на двоих было только одно - оба по образованию были психологами. Когда Рахарджо узнал, что рассекречен, российские спецслужбы помогли ему покинуть страну и выехать в Россию вместе с личным компьютером.

УКРАИНО-РОССИЙСКИЙ СЛЕД. В 2014 году в Праге арестовали Али Файяда, гражданина Украины и Ливана. По данным чешских СМИ, его задержали во время переговоров с представителями колумбийской террористической группировки FARС. Во всяком случае, он думал, что договаривается о поставках оружия для этих людей, но на самом деле к моменту задержания общался с представителями ФБР, которые и приехали на "переговоры" вместе с чешскими силовиками.

Спустя около года после ареста в Ливане задержали пятерых граждан Чехии. Ливан предложил обменять их на Файяда. Чехия согласилась. Но украинский след в этой истории не заканчивается одним лишь паспортом.

В Украине Файяд был тесно связан с кланом бывшего диктатора Януковича, бежавшего в Россию. Файяд был советником экс-министра обороны Саламатина, который до 2004 года имел российский паспорт. Радио Свобода называла Файяда связным между россиянами, украинцами и ближневосточными покупателями, среди которых - террористические организации. Якобы он помогал русским продавать оружие через Украину, чтобы, если что, все риски падали на Украину.

Чем занимался Саламатин на посту главы Минобороны и Укроборонпрома? В начале 2019 года Генпрокуратура Украины обвинила его в госизмене и работе на Россию. По версии ГПУ, он занимался подрывом обороноспособности страны и содействовал РФ в вытеснении Украины с рынков сбыта. На примере одного контракта государство получило убытков на $560 млн. Саламатин сбежал в Россию вместе с Януковичем.

Теперь снова представим, что вся эта история с попыткой продать оружие, вполне возможно с украинских складов, происходит в стране НАТО Чехии. Как это возможно?

С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ. Откровенно прокремлевский президент Чехии Земан постоянно обесценивает работу спецслужб Чехии. По его мнению, никаких русских шпионов в стране нет. Руководитель СБИ Чехии Михаил Куделка, ведомство которого регулярно отчитывается о разоблаченных россиянах, публично называет реплики президента страны "нещасными".

Во многом закрывать глаза на Москву помогают экономические связи конкретных политиков с Кремлем. Например, Кремль активно воздействует на чешских лоббистов из сферы атомной энергетики, вербует ученых, промышленников и менеджеров крупных международных концернов.

Автор книги "Агенты Путина" Ондржей Кундра: "После распада СССР и формального роспуска КГБ в Чехии осталось довольно много офицеров и агентов, которые стали бизнесменами. Они сразу же наладили контакты с русскоязычной мафией, неофициальной столицей которой стали Карловы Вары. Когда Путин вернул спецслужбам прежнюю роль в функционировании государства, их эмиссары с заработанными деньгами и, что важно, контактами в чешском истеблишменте, вернулись к работе".

Добавьте к этому Земана - троянского коня Путина в Чехии.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТАРАН РПЦ-ФСБ. Еще одна знакомая украинцам проблема - влияния россиян на общество через церковь. Главная церковь Чехии - Православная церковь Чехии и Словакии (будем называть ее сокращенно ПЦЧС). Церковь на половину подчиняется Москве. Именно от русских в 1951 году она получила томос. Вселенский патриархат признал церковь и даровал томос лишь в 1998 году.

В 2013 году РПЦ попыталась рейдернуть церковь, когда ее глава ушел на покой. Главой церкви промосковское крыло избрало архиепископа Ростислава. Константинополь разорвал отношения с Ростиславом и его иерархами. Церковь фактически разделилась: на одной стороне - архиепископ Симеон (прочешский + Константинополь + власти Чехии), на другой - Ростислав (промосковский + РПЦ + русское политическое лобби в Чехии). Оба крыла решили друг друга считать раскольниками.

В начале 2016 года прошли переговоры Константинополя с враждующими сторонами. Митрополит Ростислав признал, что основанием автокефалии церкви является томос Вселенского патриархата 1998 года. Он также принес извинения патриарху Варфоломею за "резкие слова". И признал крыло своих оппонентов по церкви. Церковь снова объединилась, митрополитом на синоде на следующий день после переговоров был признан Ростислав.

Позиции прочешских клириков в церкви в результате укрепились, но доминирующими не стали. Например, церковь до сих пор не признала решение о создании Православной церкви Украины. Клирики, связанные с Константинополем, уже проводили общие служения с ПЦУ. Но очень скоро и самому Ростиславу надо будет принимать решение, на чьей он стороне.

ЧТО ЖДЕТ ЧЕХИЮ ДАЛЬШЕ. Москва играет на настроениях живущих в Чехии россиян. И создает поводы для раскола общества. Влиятельный журнал Респект пишет, что в Чехии "наступил подходящий момент", чтобы расколоть стрaну "и посеять хаос". Служба безопасности страны с этим согласна: "Россия уже давно начала создавать пропагандистские структуры (промосковские сайты) и другие инструменты влияния, использующиеся для продвижения кремлевских интересов в ущерб интересам Чехии, ЕС и НАТО".

Фаворит парламентской гонки 2017 года в Чехии - Андрей Бабиш - второй самый богатый человек в стране. На последних выборах его партия получила почти 30% голосов. И он в очень хороших отношениях с президентом Земаном, который его всячески поддерживает. Партия Бабиша создала коалицию с другой проевропейской партией. Но "коалиция" регулярно черпает голоса у прокремлевских сил, выступаюших за выход страны из Евросоюза и НАТО.

Кроме того, неясно, кто такой сам Бабиш. Институт национальной памяти Словакии опубликовал документ, согласно которому Бабиш как минимум с 1980 по 1982 годы был штатным агентом чешской службы безопасности, и, вероятно, сотрудничал с КГБ под кодовым именем "Буреш". Политик судится с институтом и утверждает, что это неправда. Бабиш также попал в несколько коррупционных скандалов. Десятки тысячи людей постоянно устраивают протесты в Чехии против его политики. Один из митингов в прошлом году собрал больше 100 000 человек.

Бабиш - прочешский политик? Чехия за ЕС и НАТО? Пока что от разворота к России страну удерживает парламент и правительство. И сотни тысяч чехов. Но все еще существует вероятность, что ситуация изменится и русские спецслужбы устроят стране "Чехзит".

Другими словами, борьба Чехии продолжается. И она не закончилась интеграцией в ЕС и НАТО, куда страна успела вскочить в годы ослабления России. Чехия продолжает отстаивать право быть в клубе западных государств. И в этой борьбе очень важны символы.

Совсем недавно в Праге решили переименовать площадь у здания посольства России. Резидентура Кремля - крупнейшая в Европе - очень скоро будет стоять на площади имени убитого Бориса Немцова - настоящего русского, противостоявшего режиму до последних минут своей жизни. В Украине сквер у посольства РФ носит такое же имя. И это хороший символ нашей общей борьбы.