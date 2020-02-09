закрыть
9 февраля 2020, воскресенье, 22:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Топ-10 лучших снимков Минска в Instagram

2
  • 9.02.2020, 20:59
  • 1,702
Топ-10 лучших снимков Минска в Instagram

Подборка за эту неделю.

Tut.by продолжает отбирать лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — русалки на Тракторном, «Минск-Арена» и ГУМ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Эстетика кадра 📸 ⠀ Я начинал с архитектуры свое фототворчество, как и многие из Вас. Все было в лучших традициях жанра: новый смартфон с хорошей камерой, большое желание творить, а также путь наименьшего сопротивления - фотографировать свой город. И по-настоящему интересно мне было фотографировать дома/улицы/переулки без людей. Мне всегда казалось, что люди мешают восприятию, они здесь лишние и, к примеру, какой-нибудь кирпичный дом не нуждается в том, чтобы показать его с жизнью людей. Он достаточно самобытен. ⠀ И вот чем больше я фотографировал и путешествовал, тем больше я понимал, что именно эти улицы/кафе/шоссе украшают люди. Все перевернулось вверх дном. Сейчас, когда наибольшее количество кадров я хочу выстроить на свой вкус, я всегда добавляю туда чуточку людей 😂 Теперь, мне кажется, без них я уже никуда. ⠀ Очень интересно Ваше мнение. Что думаете по такому поводу и на что Вы опираетесь, когда ставите кадр? 🙃 ⠀ #instagood #эстететика #дрозды #photoshoot #photographer #minskinsta #adobelightroom #belarus #photography #wondermore #tutbylive #minsk #canon750d #canonbelarus #sigma30mm #drugoi_minsk #nashminsk #tvoyminsk #minskgood #типичныйминск

Публикация от Максим Елишевич (@daby_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

⏰💕🏃‍♀️

Публикация от Irina Pocheketa (@irina_pocheketa)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Это мой мир. Щедрый и безграничный, шумный и безалаберный. Человеческий. Он станет лучше, изменится вместе с нами, только надо верить в это. Не блуждать в лабиринтах, когда выход рядом. Не влюбляться в отражения, если рядом живые люди. ©Сергей Лукьяненко "Лабиринт отражений " . . . . . . . #отражения #театр #оперныйтеатр #отражениевводе #воттакаязима #Минск #фотонамобилу

Публикация от Алена Баранова (@alenka0810)


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников