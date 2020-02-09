Топ-10 лучших снимков Минска в Instagram 2 9.02.2020, 20:59

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Подборка за эту неделю.

Tut.by продолжает отбирать лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — русалки на Тракторном, «Минск-Арена» и ГУМ.