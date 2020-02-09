Топ-10 лучших снимков Минска в Instagram

Топ-10 лучших снимков Минска в Instagram2
- 9.02.2020, 20:59
- 1,702
Подборка за эту неделю.
Tut.by продолжает отбирать лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — русалки на Тракторном, «Минск-Арена» и ГУМ.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🦅 Чайка радуется снегу 😉 . ☃️ Вот сейчас бы слепить снеговика , а не тратить своё время на работу 😒 . . . . . ... #photoshoot #mobilephotography #shotoniphone #mobilephoto #minskcity #minskinsta #minskphoto #tutbylive #minsktut #winter2020 #winterlook #urbanphotography #winteriscoming #bird #birdphotography #belarusgram #мобильнаяфотография #фотонателефон #зима2020 #зимапришла #чайка #зимавминске #снег #мобильноефото #дороганаработу #утки #набережная
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Эстетика кадра 📸 ⠀ Я начинал с архитектуры свое фототворчество, как и многие из Вас. Все было в лучших традициях жанра: новый смартфон с хорошей камерой, большое желание творить, а также путь наименьшего сопротивления - фотографировать свой город. И по-настоящему интересно мне было фотографировать дома/улицы/переулки без людей. Мне всегда казалось, что люди мешают восприятию, они здесь лишние и, к примеру, какой-нибудь кирпичный дом не нуждается в том, чтобы показать его с жизнью людей. Он достаточно самобытен. ⠀ И вот чем больше я фотографировал и путешествовал, тем больше я понимал, что именно эти улицы/кафе/шоссе украшают люди. Все перевернулось вверх дном. Сейчас, когда наибольшее количество кадров я хочу выстроить на свой вкус, я всегда добавляю туда чуточку людей 😂 Теперь, мне кажется, без них я уже никуда. ⠀ Очень интересно Ваше мнение. Что думаете по такому поводу и на что Вы опираетесь, когда ставите кадр? 🙃 ⠀ #instagood #эстететика #дрозды #photoshoot #photographer #minskinsta #adobelightroom #belarus #photography #wondermore #tutbylive #minsk #canon750d #canonbelarus #sigma30mm #drugoi_minsk #nashminsk #tvoyminsk #minskgood #типичныйминск
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Это мой мир. Щедрый и безграничный, шумный и безалаберный. Человеческий. Он станет лучше, изменится вместе с нами, только надо верить в это. Не блуждать в лабиринтах, когда выход рядом. Не влюбляться в отражения, если рядом живые люди. ©Сергей Лукьяненко "Лабиринт отражений " . . . . . . . #отражения #театр #оперныйтеатр #отражениевводе #воттакаязима #Минск #фотонамобилу
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Prosto center . #streetphotography #belarus #minsk #минск #rawurbanshots #storyofthestreet #streetscenesmag #friendsinperson #photocinematica #urban #urbanphotography #challengerstreets #street_ninjas #ourstreets #fromstreetswithlove #everybodystreet #streetclassics #streetlife_award #life_is_street #visualambassadors #lensculture #storyofthestreet #tutbylive @tutbylive #antonfilka