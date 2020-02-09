Белорусы в Филадельфии почтили память Тадеуша Костюшко 1 9.02.2020, 21:05

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Фото: Вадим Васильев

Акцию завершили громким «Жыве Беларусь!».

9 февраля в американском городе Филадельфия состоялась акция памяти к 274-ой годовщине со дня рождения героя национально-освободительного движения в Речи Посполитой и США Тадеуша Костюшко, передает «Радыё Свабода».

Белорусы Филадельфии возложили цветы и зажгли свечи у монумента своего земляка. Завершили мероприятие громким «Жыве Беларусь!».

Фото: Вадим Васильев

Тадеуш Костюшко считается национальным героем Беларуси, Польши и США. Он родился 4 февраля 1746 года на территории нынешней Беларуси, в Меречевщине Слонимского уезда Новогрудского воеводства Великого княжества Литовского. Он руководил восстанием 1794 года против разделов Речи Посполитой, участвовал в войне за независимость США 1775-1783 годов.