закрыть
9 февраля 2020, воскресенье, 22:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Хочу, чтобы оккупанты просили прощения у моего города»

3
  • 9.02.2020, 21:17
  • 2,828
«Хочу, чтобы оккупанты просили прощения у моего города»
Фото: Reuters

Переселенец с Донбасса – о своем решении служить в украинской армии.

«Оккупанты забрали у меня дом – заставили из него уйти», – говорит Андрей (имя героя изменено в целях безопасности), ныне военнослужащий Вооруженных сил. Он уже около трех лет старается освободить свой город из-под оккупации российских гибридных сил, передает Крым.Реалии. Парень переехал в западный регион Украины с Донбасса в 2014 году. Дальше – срочная служба в армии, а потом – решение служить в украинском спецназе.

Журналисты расспросили военного родом из оккупированного сейчас города Луганской области: почему он выбрал именно такой путь?

– Вспомни момент, когда понял, что придется уезжать из своего города. Что тогда чувствовал?

– В ноябре 2014-го взорвался снаряд в моем районе. Приехало много боевиков, и один из них мне сказал: «Что ты тут сидишь? Бери автомат в руки и иди воюй». Это был переломный момент. Тогда я ничего не чувствовал, не было даже страшно. Но мы с мамой и бабушкой решили переехать. Я сразу знал, что туда больше не вернусь, но мама думала, что скоро все закончится, и мы снова приедем домой. Сначала мы жили в Лисичанске, потом переехали на Западную Украину. Когда почувствовали, что можно остановиться и отдохнуть, мама сказала: «Я туда возвращаться не хочу».

– Какую сторону в конфликте приняли твои друзья?

– В компании, с которой я гулял, люди поделились на два лагеря. Были ссоры. Особенно, когда кто-то выпьет. Радует, что с моими лучшими друзьями мы не вздорили. Каждый понимал, что у каждого свое мнение, и мы старались держать его при себе. Не говорили прямо про конфликт, не дрались, хотя эмоции иногда брали верх. Например, когда по телевизору показывали количество убитых, некоторые люди в компании начинали радоваться. Почему вы радуетесь? Это же человеческие жизни.

Фото: RFE/RL

– У тебя есть знакомые, которые сейчас служат в группировках «ЛДНР»?

– Да. Один уже погиб. Еще двое служат. Однажды один из этих знакомых, увидев мои фотографии «по форме», написал: «Не дай Бог, чтоб мы встретились на поле боя». Не могу сказать, что мне стало неприятно... мне стало не по себе. Но я подумал: дрогнула б у меня в этот момент рука? Скорее нет, чем да.

– Сейчас ты служишь в спецподразделении Вооруженных сил Украины. Что тебя побудило пойти именно туда?

– Когда мы переехали, я, как все обычные переселенцы, пахал, зарабатывал на жизнь. Ну а потом пришла повестка на срочную службу. Ребята, с которыми я служил, говорили: «Почему мы воюем, а они (переселенцы – ред.) просто тут живут?». Меня это зацепило. И я решил пойти в АТО. Я сразу попал в самое-самое «пекло». И понял, что это мое. Хотя всю жизнь «косил» от армии.

– Тебе нравится военное дело как профессия или ты вдохновился примерами патриотизма?

– Мне кажется, что это дело моей жизни. Я когда узнаю что-то новое, мне все дается очень легко. А патриотизм? Знаете, иногда задавал себе такой вопрос: зачем я тут? Страх брал верх. Сам себе противоречил иногда. Мне тогда было лет двадцать, я был очень зол на всех. Хотелось мести. По сути, меня лишили всего. Я забрал оттуда только компьютер. В моем городе у меня не особо жизнь удавалась. Не было высшего образования, я работал на заводе. Пахал, чтоб принести что-то в семью. Я рос без отца. Работал для мамы, вкладывал в нашу квартиру. И тут у меня все забрали. Заставили меня уйти.

Позиции ВСУ неподалеку от Донецка
Фото: Shutterstock

– То есть тебя на войну повело чувство мести?

– Я думаю, если б у меня не было мотивации отомстить, я бы не пошел туда. Еще была такая ситуация, когда мой друг в начале войны сообщил, что идет в добровольческий батальон. А через пару месяцев я узнал из соцсетей, что он умер от осколка гранаты, который попал ему в голову. Это тоже сыграло роль. Не могу говорить про патриотизм. Я просто хотел забрать то, что забрали у меня. Не каждым, кто пошел воевать, двигал патриотизм. У всех разная мотивация. Но сделать шаг, не побояться и пойти на войну – это уже достойно уважения.

– А как близкие отреагировали на твой выбор?

– Мама не знала. Около трех месяцев она думала, что я на полигоне во Львове, а сам был АТО. Когда нас покрыли «Градами», я поднял голову вверх и решил позвонить ей. И первое, что услышал: «Ты там, да?». Думаю, она чувствовала и давно догадывалась.

Я зашел: там все стоят на коленях и молятся. Молятся за меня, чтоб я вернулся

Как мы только переехали на Западную Украину, она сильно изменилась. Стала верить в Бога, ходить в церковь. Как-то спросила у меня, убивал ли я человека. Я ответил, что не знаю. Думаю, если б ответил, что убивал, она б со мной и не разговаривала. Однажды мама попросила меня сходить с ней в церковь. А я этого в принципе никогда не делал. Тогда захотел сделать ей приятно и согласился. Я зашел: там все стоят на коленях и молятся. Молятся за меня. Чтоб я вернулся. У меня потекла слеза, и я вышел.

– Сейчас общаешься с кем-то из своего города?

– Остались дядя и сестра. Они поддерживают Украину. Ну, по крайней мере, мне так говорят. Мы им предлагаем переезжать, говорим, что поможем во всем. Они отказываются. И отговорки у них какие-то... глупые.

Фото: RFE/RL

– Если б ты сейчас смог воспользоваться телепортом и вернуться в 2014 год, что бы ты изменил в своих действиях?

– Я бы сразу пошел в добровольческий батальон «Луганск-1». Там служило много знакомых с моего города и соседних. Приложил бы все усилия, чтобы не было такого, что происходит сейчас.

– Что ты сделаешь в первую очередь, когда произойдет реинтеграция оккупированной части Донбасса?

– Жить я туда не вернусь. Помочь чем-то – согласен. Я бы очень хотел найти корень зла и искоренять его, хотел бы, чтоб эти люди просили прощения у всех жителей моего города и всего Донбасса. Я не знаю, сколько нужно лет, чтобы весь конфликт устаканился. Даже после того, как война закончится, перепалка между людьми будет длиться долго. Также интересно: люди, которые кричат эти все пророссийские лозунги, они правда верят в то, что говорят? Я знаю, что некоторые это делают за деньги, некоторые – из-за страха. Но мы все взрослые, детство ушло. Каждый должен отвечать за свои поступки. И я планирую сделать так, чтоб они ответили.


популярное за неделю

Мнение

Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі
Сёння ўлада і народ крочаць рознымі шляхамі Сяргей Законнікаў
Сочинский спам и каша на воде
Сочинский спам и каша на воде Ирина Халип
Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников