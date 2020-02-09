Эксперт: После встречи Лукашенко с Путиным ситуация на валютном рынке Беларуси остается напряженной 6 9.02.2020, 21:29

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На этой неделе рост стоимости валютной корзины оказался неожиданно большим.

На текущей неделе курс доллара на БВФБ может увеличиться примерно на 0,5-1% на фоне немного большего роста курса российского рубля и немного меньшего роста курса евро. В понедельник 10 февраля доллар может подорожать примерно на 0,5%, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе вырос, как и ожидалось, но примерно в 2 раза значительнее: на 1,8% – до 2,1762 рубля за доллар 7 февраля.

Средневзвешенный курс евро вырос за неделю на 1,2%, достигнув 2,3857 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля также поднялся на 1,2% и составил 7 февраля 3,4269 белорусских рубля за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе увеличилась на 1,4%. При этом среднедневной объем торгов валютами на БВФБ составил 71,2 млн. рублей против 77,4 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Рост стоимости валютной корзины оказался неожиданно большим, что было вызвано непредсказуемыми событиями – выступлением Лукашенко с резкой критикой действий руководства России в отношении к Беларуси, а также сообщением о встрече с Путиным в Сочи 7 февраля.

В целом в Беларуси сложилась довольно нервная обстановка, так как вопрос с поставками российской нефти не решается. Более того, на двух автозаправках на прошедшей неделе временно вводили ограничения на покупку бензина.

При этом Минфин, похоже, увеличил расходы бюджета. По крайней мере, в банковской системе страны резко увеличился избыток рублевой ликвидности. В связи с этим банки предложили для размещения на семидневные депозиты в Нацбанке 5 февраля 2 826 млн. рублей, намного больше, чем 29 января (1 409 млн. рублей). Нацбанк удовлетворил все заявки, а средневзвешенная ставка составила 8,89 % годовых.

В то же время, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на заседании Республиканского клуба директоров 6 февраля сообщил, что из-за сложных экономических условий и большой неопределенности внешних условий, Минфин не может отказаться от жесткой бюджетно-налоговой политики. По его мнению, такой политики надо будет придерживаться еще три года.

Но, несмотря на некоторую напряженность, паники на валютном рынке Беларуси не наблюдается. По данным Нацбанка, физические лица в январе текущего года приобрели валюты больше, чем продали, но всего на 44,8 млн. долларов. Субъекты хозяйствования – резиденты РБ приобрели валюты в чистом выражении на 24 млн. долларов. Но субъекты хозяйствования – нерезиденты оказались чистыми продавцами валюты, реализовав ее на 52,5 млн. долларов, а банки и финансовые организации продали ее на 99,6 млн. долларов. Таким образом, банки в январе сдерживали ослабление рубля.

Центральным событием прошедшей недели стала встреча правителей Беларуси и РФ в Сочи.

Практические результаты встречи оказались скромными. Стороны договорились о сохранении цен на российский газ в 2020 году на уровне 2019 года, то есть 127 долларов за 1 тыс. кубометров. Такой договоренность была и на январь-февраль текущего года. То есть, белорусская сторона уступила, так как она добивалась снижения цен.

Что касается цен на нефть, то заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что для предоставления скидок Беларуси в РФ пришлось бы вводить госрегулирование этих цен, что руководство страны сделать не может. Но он пообещал способствовать достижению коммерческих договоренностей между субъектами хозяйствования в РФ и РБ. То есть, и в данном вопросе Беларусь потерпела поражение.

Таким образом, встреча, по сути, оказалась безрезультатной. Это означает, что ситуация на валютном рынке РБ также может остаться напряженной. Поэтому можно ожидать, что белорусский рубль снова ослабеет по отношению к корзине валют, стоимость которой может вырасти еще примерно на 1%.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Курс европейской валюты на прошедшей неделе опустился ниже уровня 1,1 долларов за евро, что было вызвано, главным образом, событиями не в Европе, а в США.

Сенат США 5 февраля снял с президента США Дональда Трампа обвинения, предъявленные ему в рамках процедуры импичмента. Индекс деловой активности в сфере услуг США от Института управления поставками вырос в январе до 55,5.

Занятость в частном секторе США увеличилась на 291 тыс. в январе текущего года, что намного превысило ожидания, равные 156 тыс. и стало самым большим приростом с мая 2015 года. Неплохими оказались и данные о состоянии рынка труда США в целом, опубликованные 7 февраля. Число новых рабочих мест за пределами несельскохозяйственных секторов в США выросло на 225 тыс., хотя эксперты ожидали увеличение на 165 тыс.

При этом ослабление опасений насчет негативных последствий эпидемии коронавируса в Китае, произошедшее на прошедшей неделе, не поддержало евро, как можно было ожидать. По мнению управляющего директора по стратегии FX в BK Asset Management Бориса Шлоссберга это объясняется тем, что в настоящее время евро активно используется для проведения операций в рамках стратегии кэрри-трейда.

Кроме того, в Европе вновь возникло беспокойство, связанное с выходом Британии из ЕС. Хотя это формально произошло 1 февраля, экономический развод состоится только с 2021 года, и правительству Британии еще предстоит договариваться с ЕС об условиях торговли.

Эпидемия коронавируса еще не закончилась, и ее негативное влияние на мировую экономику пока продолжается. А это означает, что данные по экономике еврозоны снова могут оказаться хуже ожидаемых, что будет по-прежнему давить на евро. Поэтому можно ожидать, что курс евро на рынке форекс на текущей неделе снизится еще примерно на 0-0,5%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российский рубль на прошедшей неделе сделал попытку укрепиться против доллара, которая оказалось неудачной: после снижения курса доллара на Московской бирже ниже уровня в 63 российского рубля за доллар, в пятницу 7 февраля курс превысил уровень 64 рубля за доллар.

В начале прошлой недели рубль укреплялся в связи с возникновением перспективы завершения эпидемии пневмонии после сообщения о том, что ученым Чжэцзянского университета удалось найти эффективный способ лечения людей, зараженных коронавирусом. Это привело к росту цен на нефть на мировом рынке, что поддержало рубль. А объем реализации облигации федерального займа на аукционах 5 февраля составил рекордную за 8 месяцев величину 116,24 млрд рублей.

Но затем нефть снова подешевела, так как заседание технического комитета ОПЕК+ в Вене закончилось безрезультатно. Россия и ОПЕК не смоли договориться по вопросу о сокращении уровня добычи нефти, РФ выступила против этого.

Банк России 7 февраля уменьшил свою ключевую ставку до 6%, что ожидалось, поэтому не оказало значительно влияния на курс доллара на Московской бирже. ЦБ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Курс доллара за день вырос и превысил уровень 64 рубля за доллар, но это было вызвано, в основном, другими причинами. США объявили о намерении ввести новые санкции в отношении Роснефти, а экспертов, а группа En+ приобретала валюту для выкупа 21,4% своих акций у банка ВТБ.

В ближайшие дни динамика курса российского рубля, по-видимому, будет определяться событиями в Китае. Если появится надежда на разрешение кризиса, связанного с эпидемией, нефть подорожает, а вместе с нею поднимется и рубль. Аналитики Sberbank CIB прогнозируют, что в таком случае курс доллара на Московской бирже будет снижаться с целью 62 рубля в феврале и 61 рубль в марте.

Но эпидемия еще способна преподнести сюрпризы, февраль только начался, поэтому на текущей неделе можно ожидать только весьма умеренного снижения курса доллара на Московской бирже – примерно на 0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные выше прогнозы в отношении курсов указанных валют сбудутся, то курс доллара на БВФБ на текущей неделе вырастет еще примерно на 0,5-1%. Курс российского рубля увеличится в большей степени, а курс евро – в меньшей.

Прогноз на понедельник 10 февраля

Во второй половине торгового дня 7 февраля на рынке форекс курс евро опустился примерно на 0,1% и достиг уровня 1,0945 долларов за евро.

На Московской бирже в пятницу курс доллара поднялся на 0,8% – до 64,125 рубля за доллар.

Исходя из этих данных можно ожидать, что на открытии торгов на БВФБ 10 февраля курс доллара вырастет, причем весьма существенно – до 0,5% (с учетом возможного роста стоимости валютной корзины).