Российской науке заморозят финансирование на пять лет 3 9.02.2020, 21:50

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По уровню финансирования гражданских научных исследований РФ в разы уступает даже ряду развивающихся стран.

Ускорять экономику до мировых темпов и совершать технологический рывок, как того требуют майские указы президента РФ, правительство России планирует без существенного увеличения расходов на гражданскую науку, выяснила Счетная палата, пишет finanz.ru.

По уровню финансирования гражданских научных исследований Россия в разы отстает от мировых лидеров и уступает даже ряду развивающихся стран, констатирует СП.

В прошлом году расходы на эти цели составили 1,1% ВВП против 4,24% ВВП у Южной Кореи, 3,37% ВВП в Швеции, 3,16% ВВП у Тайваня, 2,74% ВВП в США, 2,12% ВВП в Китае и 1,28% ВВП в Бразилии.

Национальный проект «Наука» качественных изменений не предполагает: к 2024 году расходы на науку вырастут всего на 0,1% ВВП, до 1,2% ВВП.

Хотя номинальные расходы бюджета на науку увеличиваются, в реальном выражении - с учетом инфляции - их рост составил всего 9,2% за 10 лет. В прошлом году федеральный бюджет выделил на научные разработки 422,15 млрд рублей - вчетверо меньше, чем на содержание аппарата чиновников и органов госвласти (1,643 трлн рублей) и в 13 раз меньше ассигнований на армию и силовые структуры (5,543 трлн рублей).

Текущий уровень расходов на НИОКР почти на 10% ниже уровня 1991 года и в ближайшие 10-15 может обеспечить не более 0,15% потенциального роста ВВП, что «не соответствует задаче перехода к преимущественно инновационной модели развития», констатирует СП.

Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается. В странах-лидерах 70% исследовательских разработок оплачивают крупные компании. В России же эта доля с 33% в начале 2000х сжалась до 28%.

По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке стран - 428,9 тысячи исследователей на 2016 год. Однако зарплаты ученых остаются низкими: в Германии уровень заработной платы профессорско-преподавательского состава, занятого в сфере НИОКР, в 3,3 раза выше аналогичного российского показателя, в Чехии - в 1,4 раза.

«При этом национальным проектом «Наука», который ставит своей целью вывести Россию на конкурентную международную позицию, мероприятия по повышению заработной платы не предусмотрены», - отмечает Счетная палата.

По объему научных расходов в расчете на одного исследователя Россия откатилась в пятый десяток стран (47 место). В результате привлекательность науки для молодежи падает. Численность ученых в возрасте до 29 лет и исследователей, принятых после окончания вуза, неуклонно сокращается почти 20 лет: с 14122 человека в 2001 год до 9985 - в 2017-м.

Вымирают и закрываются научные организации. «В период с 2000 по 2018 год число научно-исследовательских организаций уменьшилось с 2 686 до 1 574, в том числе конструкторских организаций - с 318 до 254, проектных и проектно-изыскательских - с 85 до 20», - говорится в докладе СП.

По количеству патентных заявок Россия отстает от США почти в 16 раз, от Китая - в 38 раз.

Качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века, России помогут обеспечить «талант и азарт» молодых ученых, заявил 6 февраля президент РФ Путин.

«Постановка сложных, амбициозных задач, открывающиеся возможности стать первыми, сыграть важную роль в развитии страны - это сильная мотивация для всех, для каждого человека, а для молодых людей, которые выбирают науку, в особенности», - сказал он.