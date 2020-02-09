Минчане активно ведут борьбу с «Табакерками» 9.02.2020, 21:59

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Фото: tut.by

Для этого используются разные методы.

То, что минчане приняли «Табакерки» в штыки, стало ясно с самого начала, но не все представляли, до каких масштабов может дойти национальное негодование. С начала февраля минчане разошлись не на шутку, пишет «Онлайнер».

Почти каждый день в Минске находят новую разукрашенную «Табакерку». Несмотря на способ борьбы с табачными киосками, большинство граффити придерживаются очень мирной риторики: призывают соблюдать здоровый образ жизни.

Причины негодования минчан известны. В нулевые власти столицы выкосили с минских улиц все киоски, погубив не один малый и средний бизнес. И триумфальное возвращение ларьков в виде розничной сети по реализации табачной продукции вызывает бурю недоумения. Однако «Табакеркам» причиняют увечья не только в Минске. В Витебске, например, органы правопорядка расследуют случай пожара в одной из «Табакерок».