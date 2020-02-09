В Кремле придумали новую провокацию с гражданством 2 9.02.2020, 22:12

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Для этого правителем РФ была создана специальная группа из представителей развых ведомств.

В России намерены существенно упростить процедуру получения российского гражданства, соответствующий законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы уже в феврале. Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на "КоммерсантЪ".

Согласно изменениям в закон "О гражданстве РФ", которые готовят к рассмотрению в Госдуме, получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства.

Группа по реализации Концепции государственной миграционной политики, в которую входят представители разных ведомств и парламентарии, была создана в марте 2019 года распоряжением президента Владимира Путина.

"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать", - заявил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

В то же время, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что ст.13 закона "О гражданстве" могут ожидать и другие изменения - отмена требования о непрерывном проживании на территории РФ иностранца-соискателя гражданства РФ в течение 5 лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

"В феврале он точно будет внесен в Госдуму. Все уже согласны: ФСБ, администрация президента. На Совбезе вопрос обсуждался", - заявил Калашников.