Юрий Хащеватский: Лукашенко находится в горячечном бреду 1.03.2020, 8:04

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Юрий Хащеватский

От диктатора может отвернуться его ближайшее окружение.

21 февраля, во время встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, Лукашенко сообщил, что ему только что позвонил Владимир Путин и предложил $300 миллионов компенсации за налоговый маневр в России.

Вскоре, однако, выяснилось, что «радость» оказалась преждевременной.

Вначале пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уклончиво заявил, что «у каждой стороны переговоров — своя калькуляция» и никаких компенсаций за счет бюджета РФ не будет. Позже замглавы Минфина России заявил, что ведомство «ничего не знает о компенсациях» для Лукашенко.

В итоге в четверг, 27 февраля, Лукашенко и сам был вынужден признать, что «не успел договориться с Путиным о компенсации в $300 миллионов — а вечером этого уже нет». При этом диктатор обвинил белорусских и российских министров в «неправильной трактовке» его с Путиным договоренностей.

Ситуацию с вымыслом и реальностью в заявлениях властей сайт Charter97.org обсудил с известным белорусским режиссером-документалистом Юрием Хащеватским.

- Не напоминает ли вам вся эта история ситуацию с «Теслой» от Илона Маска? Не выдает ли и здесь диктатор желаемое за действительное?

- Чего удивляться, он все время так делает. Он ведь все время придумывает какие-то совершенно невозможные вещи и объявляет это по всему миру. Дело в том, что Лукашенко просто чудовищный фантазер. Я когда-то в «Московском комсомольце» давал огромное интервью и назвал его «гением лжи». Он обожает приврать и всегда это делает.

Многие люди не помнят, но в свое время, когда умер Геннадий Карпенко, он с трибуны рассказывал, как к нему приходила Людмила Карпенко (Жена Карпенко – прим.) и плакала, что у Карпенко нет обуви, не в чем похоронить. Человек все эти годы, которые он руководит страной, находится в горячечном бреду. И в нем он находит самые разные картины, которые еще больше подстегивают его воображение.

Когда вышел «Обыкновенный президент», в котором мы предъявили обществу ему разговор про Гитлера. Это было по радио и мы нашли немецкого репортера, который дал нам эту запись. После того, Лукашенко рассказывал, что это было сделано на особой аппаратуре по заказу ЦРУ или «Солидарности». И говорил это с такой убежденностью, что для некоторых невозможно было не поверить этому человеку. Сидел и врал на голубом глазу. Через много лет он признался: мол, да, а что я такого сказал.

Это человек, который минимум 26 лет у власти находится в горячечном бреду. И то, что Маск ему «Теслу» подарил, и то, что Путин ему 300 миллионов долларов дарит опять, и много чего. Это будет продолжаться. Бред же неизлечим.

- Традиционно Лукашенко любит обвинять всех, кроме себя. В этот раз виноватыми он назначил министров, которые якобы «неправильно поняли» его с Путиным соглашения. Что это, по вашему мнению: желание избежать ответственности или российская сторона и ведущие с ней переговоры чиновники начинают игнорировать Лукашенко?

- Они его давно уже игнорируют. Думаю, там дано такое негласное распоряжение, на то они чиновники, чтобы понять это. Российская элита сейчас просто начинает измываться над ним. При этом мы должны осознавать, что Лукашенко сам виноват в том, что возникла такая система.

Другое дело, что виноват у него всегда кто-то другой, но не он. Хотя в этой ситуации он загнал себя в дичайшую ловушку. Он получал бесплатный сыр в течении 24 лет, и, наконец, мышеловка захлопнулась. Ужас в том, что вместе с ним, он захлопнулась для страны тоже.

И как быть дальше? Очень серьезно ошибаются те, и на Западе, и в Беларуси, которые говорят, что Лукашенко единственный, кто нас «защитит от России», мол, сегодня он очень серьезно «отстаивает суверенитет». Нет! Лукашенко ни в коем случае не защищает и не в состоянии сохранить суверенитет Беларуси по той простой причине, что его подход — это глубочайшая ошибка, за которую и он, и мы расплачиваемся.

Ему 25 лет говорили, что нельзя идти в эту ловушку российскую, нужно выстраивать свою экономику и поднимать своих предпринимателей и бизнесменов. Но Лукашенко не делал этого, потому что дай волю людям – и они его переизберут. Таким образом он отодвинул Беларусь от пути нормального развития и привел его к такому, на котором Россия может выставлять свои серьезные претензии и пытаться сделать с нами, то что хочет. Хотят же они одного: пространства, возможности, людей, поглощения.

Конечно же, Лукашенко труслив и не считает себя виноватым. Он никогда не признавал ошибки, и у него всегда виноваты другие.

- Возникшие с начала года проблемы с российской нефтью, похоже, вызвали эффект домино: Лукашенко терпит провалы во всех областях. Показатели по ВВП за 2019 год провалены, на ведущих промышленных предприятиях нечем платить рабочим, впервые в предвыборном году с января резко сократились зарплаты бюджетников… По вашему мнению — это совпадения, или этот год действительно крайне неудачный для Лукашенко?

- Думаю, этот год будет неудачным для властей. Для Лукашенко — в первую очередь. Надеюсь, что от него начнет отворачиваться ближайшее окружение. Если раньше из этой нефтяной ренты, которая шла от России, он платил им, кормил, то теперь она кончилась и «кормушка» теперь должна ослабнуть. Естественно, те, кого мы называем «элитой», имеет к Лукашенко ряд вопросов.

Во-вторых, на безумные проекты, на закапывание денег в сельское хозяйство уже не будет хватать денег. Но самолет новый купить нужно, а еще новую резиденцию построить нужно, окружить себя еще какой-нибудь роскошь нужно. Он не в состоянии остановиться. Он тянет себе все, что плохо лежит. Посмотрите, сколько стоит его резиденция, сколько стоит обслуживание его семьи, сколько стоят самолеты, «Майбахи» и «Теслы». Этот человек неуемных аппетитов. Правитель с таким диагнозом опасен для страны.

- Появился ли у белорусов шанс на перемены в этом году и как им можно воспользоваться?

- Я всегда с огромной надеждой давал прогнозы и всегда надеялся на белорусское общество, в первую очередь, на элиту.

Конечно, открывается окно возможности, всем уже наконец-то пора понять, кто стоит во главе государства и какую опасность он для нас представляет. И что дальше будут очень трудные дни и месяцы, и годы прежде, чем можно будет выправить эту ситуацию и прийти в нормальное русло.

Я не знаю, готово ли белорусское общество воспользоваться открывающимся окном возможностей. Я хочу опять надеяться, что готово.