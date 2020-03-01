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С США появился первый умерший от коронавируса

  • 1.03.2020, 8:14
С США появился первый умерший от коронавируса
Иллюстрационное фото

Президент Дональд Трамп обратился к нации.

После того, как в США был зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, президент Дональд Трамп обратился к американским гражданам с сообщением о том, что "причин для паники нет". В субботу, 29 февраля, он призвал американцев не менять их обычный распорядок дня, подчеркнув, что страна "отлично подготовлена" на случай более широкого распространения вируса, сообщает dw.com.

В то же время, как отмечает агентство AP, Трамп, ранее объявивший опасность от коронавируса "раздутой", ныне продемонстрировал более серьезный подход и, в частности, назвал эту угрозу "серьезной вещью". Трамп сообщил, что США запрещает своим гражданам поездки в Иран и рекомендует воздержаться от путешествий в Италию и Южную Корею.

Скончавшийся в субботу в США мужчина в возрасте около шестидесяти лет, согласно сообщениям американских властей, еще до заражения коронавирусом имел серьезные проблемы со здоровьем. Власти не обнаружили никаких сведений о том, что он в последнее время путешествовал за границу.

Это второй гражданин США, скончавшийся от последствий заражения коронавирусом - первым стал 60-летний мужчина, который умер в начале февраля в Ухани. Всего на территории США зафиксировано около 60 случаев заражения коронавирусом.


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