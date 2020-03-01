Бензин в Беларуси дорожает девять недель подряд 1.03.2020, 8:16

Новое повышение цен произошло сегодня.

1 марта концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо. В этом году цены на АЗС повышаются на одну копейку каждое воскресенье — уже девять недель подряд.

С сегодняшнего дня на автозаправочных станциях Беларуси устанавливаются следующие предельные максимальные цены на автомобильное топливо: бензин АИ-92-К5-Евро — 1,73 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,83 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,05 рубля, дизельное топливо — 1,83 рубля.

«Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте», — подчеркивается в сообщении «Белнефтехима».