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Бензин в Беларуси дорожает девять недель подряд

  • 1.03.2020, 8:16
Бензин в Беларуси дорожает девять недель подряд

Новое повышение цен произошло сегодня.

1 марта концерн «Белнефтехим» повысил цены на автомобильное топливо. В этом году цены на АЗС повышаются на одну копейку каждое воскресенье — уже девять недель подряд.

С сегодняшнего дня на автозаправочных станциях Беларуси устанавливаются следующие предельные максимальные цены на автомобильное топливо: бензин АИ-92-К5-Евро — 1,73 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,83 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,05 рубля, дизельное топливо — 1,83 рубля.

«Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте», — подчеркивается в сообщении «Белнефтехима».


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