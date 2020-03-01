Что изменилось в Беларуси с 1 марта 1.03.2020, 8:27

Нововведения, которые отразятся на наших финансах.

Сайт Naviny.by собрал основные изменения, которые вступили в силу 1 марта 2020 года.

Выросла цена сигарет

Сигареты подорожали в среднем на 1–15 копеек.

На одну копейку выросли в цене Minsk capital, Minsk city QS, Minsk capital QS, NZ 6, NZ 8, NZ 10, Matrix Blue, Portal One.

На 2 копейки стали дороже «Минск», «Минск 7», «Премьер» и «Премьер 7».

Сигареты марок Pall Mall, Vogue и Dunhill стали дороже на 5 копеек, как и NZ Black Compact, NZ Gold Compact.

На 8 копеек выросла цена отдельных марок Winston и Sobranie, на 10 копеек — L&M, Pall Mall, Richmond и Aroma.

Больше всех в марте подорожали L&M Blue Label (синий) и Parliament (Night Blue, Aqua Blue) — на 15 копеек.

По традиции в продаже появились новые марки сигарет.

Это Camel Compact Аctivate Multi Mix (2,50 рубля за пачку), Camel Compact Аctivate Yellow Crush (2,40 рубля), Winston XS Fresh Mix (2,70 рубля), Winston XS Purple Mix (2,95 рубля).

Подорожала мобильная связь

Мобильный оператор life:) с 3 марта увеличивает абонентскую плату на некоторых тарифах и услугах.

Как и другие операторы в подобной ситуации, life:) поднимает цены, одновременно наращивая трафик и минуты, которые включены в тарифы.

К примеру, тариф «Шейк» будет теперь включать 500 минут (было 300 минут) во все сети и 10 гигабайт (было 5 гигабайт) интернет-трафика. При этом стоимость тарифа с 3 марта составит 13,90 рубля в месяц (было 11,9 рубля).

Компания заверила, что для абонентов, которые пользуются предложениями со скидкой, абонентская плата останется прежней.

Все подробности о новых условиях обслуживания граждан и бизнесменов приведены на сайте оператора.

Увеличена плата за обучение в вузах

Белорусский государственный университет повысил стоимость обучения в среднем на 400–500 рублей в год, или 12%.

Как отмечается в приказе № 79-ОД от 17 февраля 2020 года, обучение подорожало с 1 марта в связи с «изменениями условий труда работников бюджетных организаций и на основании произведенных расчетов».

К примеру, общая стоимость обучения на платной основе по дневной форме по специальности «Правоведение» (юридический факультет) сейчас составляет 17 366 рублей (за 4 курса). А «Таможенное дело» (факультет международных отношений) — 16 947 рублей.

До этого стоимость обучения в БГУ росла в июле 2019 года, перед началом учебного года. Тогда цены увеличились в среднем на 300 рублей.

Кроме Белгосуниверситета, цены на обучение подняли Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный экономический университет и Брестский государственный университет имени Пушкина.

Истек срок госрегулирования цен на сахар

1 марта истек срок временного госрегулирования цен на сахар белый кристаллический.

Напомним, с 1 января 2020 года Министерство антимонопольного регулирования установило предельные минимальные цены и предельную максимальную торговую надбавку на этот продукт сроком на два месяца.

Фактически МАРТ продлил до 30 марта свое решение — само госрегулирование цен на сахар было введено 1 октября 2019 года.

Тогда министерство решило, что и ввезенный, и произведенный в Беларуси сахар не может стоить дороже, чем 1,5 рубля за килограмм.

На фоне скандала с «сахарными баронами» власти должны решить, что делать с минимальными ценами на сахар дальше.

Создана общая база невыездных белорусов и россиян

Беларусь и Россия составили списки своих граждан, которым запрещено покидать страну.

Эти списки будут объединены в общий перечень к 1 марта 2020 года, сообщили в Департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси.

Стороны также хотят подписать в самое ближайшее время соглашение по обмену информацией в области миграции в отношении граждан Беларуси и России.

На очереди еще один важный документ — концепция миграционной политики Союзного государства.

Когда президенты двух стран его подпишут, граждане других стран, с которыми у Беларуси и России совпадает общий режим пребывания, получат возможность пересекать внутреннюю границу Союзного государства. Иностранцы смогут в том числе пользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом.

Что касается списка невыездных, то Naviny.by уже рассказывали о том, кому и по каким причинам в настоящее время могут ограничить выезд из Беларуси.

Это, прежде всего, уклонисты от армейской службы, люди с долгами и лица, которые проходят подозреваемыми (обвиняемыми) по ряду судебных дел.

После того, как с 1 марта появилась общая база, белорусы, в отношении которых установлен запрет на выезд, не смогут покидать пределы Союзного государства, пользуясь «прозрачной» белорусско-российской границей.

Запрещена ловля щуки

С 1 марта и до 15 апреля запрещен любительский и промысловый лов щуки обыкновенной.

Запрет введен в Минской, Могилевской, Брестской, Гродненской и Гомельской областях. В Витебской области он будет действовать с 9 марта по 25 апреля.

Запрет на ловлю щуки связан с ее нерестом. Эта рыба раньше других идет на нерест, поскольку она нетребовательна к температуре воды.

Незаконная ловля щуки обойдется рыбакам-нарушителям в 3 базовые величины (81 рубль), а в период нереста — по тройной таксе, то есть в 9 базовых величин (243 рубля).

При этом штраф взимается за каждую особь независимо от ее веса и размера.

И это не единственное денежное наказание. Так, за добычу рыбы в запрещенных местах и запрещенными способами гражданам будет дополнительно начислен штраф от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1350 рублей).

Кроме административной ответственности, браконьерам в нашей стране грозит и «уголовка».