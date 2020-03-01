Необычные приключения доллара в Беларуси 1.03.2020, 8:39

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Фото: Reuters

В чем причина триумфального шествия американской валюты?

Американская валюта достаточно неожиданно провела зиму. Об этом свидетельствует проведенный naviny.by мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.

В январе-феврале средний курс наличного доллара вырос на 6,09% (с 2,1134 до 2,2421 рубля).

В январе доллар подорожал на 1,29% (до 2,1406 рубля), в феврале — на 4,74%.

Средний курс покупки увеличился за последний месяц на 4,68% (с 2,1315 до 2,2312 рубля), продажи — на 4,80% (с 2,1498 до 2,2529).

Биржевой курс доллара повысился за январь на 1,64% (с 2,1036 до 2,1380 рубля), за февраль — на 4,73% (до 2,2391).

Как ранее сообщалось, по итогам двух месяцев Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту официального курса американской валюты к национальной (на 6,44%).

В январе-феврале 2019 года средний наличный курс доллара уменьшился на 1,66% (в феврале — на 0,58%), за год — на 2,74%. В 2018 году американская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

По мнению директора по развитию «ФТМ Брокерс» Александра Сабодина, «курс белорусского рубля зависит от ситуации в платежном балансе. «Чтобы ситуация там была в порядке, валютная выручка Беларуси должна расти, а это возможно только при благоприятных условиях поставок нефти и газа в Беларусь», — отметил эксперт.

По прогнозам Исследовательского центра ИПМ, в 2020 году среднегодовой курс составит 2,31 рубля за доллар, таким образом, среднегодовой курс доллара может вырасти примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.