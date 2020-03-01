закрыть
1 марта 2020, воскресенье, 9:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Необычные приключения доллара в Беларуси

  • 1.03.2020, 8:39
  • 2,716
Необычные приключения доллара в Беларуси
Фото: Reuters

В чем причина триумфального шествия американской валюты?

Американская валюта достаточно неожиданно провела зиму. Об этом свидетельствует проведенный naviny.by мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.

В январе-феврале средний курс наличного доллара вырос на 6,09% (с 2,1134 до 2,2421 рубля).

В январе доллар подорожал на 1,29% (до 2,1406 рубля), в феврале — на 4,74%.

Средний курс покупки увеличился за последний месяц на 4,68% (с 2,1315 до 2,2312 рубля), продажи — на 4,80% (с 2,1498 до 2,2529).

Биржевой курс доллара повысился за январь на 1,64% (с 2,1036 до 2,1380 рубля), за февраль — на 4,73% (до 2,2391).

Как ранее сообщалось, по итогам двух месяцев Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту официального курса американской валюты к национальной (на 6,44%).

В январе-феврале 2019 года средний наличный курс доллара уменьшился на 1,66% (в феврале — на 0,58%), за год — на 2,74%. В 2018 году американская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

По мнению директора по развитию «ФТМ Брокерс» Александра Сабодина, «курс белорусского рубля зависит от ситуации в платежном балансе. «Чтобы ситуация там была в порядке, валютная выручка Беларуси должна расти, а это возможно только при благоприятных условиях поставок нефти и газа в Беларусь», — отметил эксперт.

По прогнозам Исследовательского центра ИПМ, в 2020 году среднегодовой курс составит 2,31 рубля за доллар, таким образом, среднегодовой курс доллара может вырасти примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип