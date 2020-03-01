Минздрав еще раз проверяет семью девушки студента БНТУ 1.03.2020, 8:46

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Фото: ТАСС

Один из тестов на коронавирус — сомнительный.

Сейчас студент БНТУ, у которого первым в Беларуси выявили коронавирус, находится в инфекционной больнице. По словам молодого человека, у отца его девушки тест показал положительный результат. Врачи теперь перепроверяют анализы. В Минздраве заявили, что отец девушки находится под подозрением. Клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат, сообщает tut.by.

— Отец моей девушки уже больше недели простужен, кашляет, но чувствует себя нормально, температура 36,8. Мы тут общаемся между собой (студента доставили в больницу вместе с родственниками его девушки), врачи сказали, у него тоже положительный результат на коронавирус как и у меня. Когда я прилетел из Баку, он был простывший, а слабый человек, наверное, может заразиться быстрее. Теперь его результат проверяют еще раз, что касается моей девушки и ее родных, то там тесты сразу были отрицательными, — рассказывает студент.

Напомним, 28 февраля Минздрав заявил о первом выявленном в Беларуси случае коронавируса. Его обнаружили у студента БНТУ, который 22 февраля прилетел из Баку в Минск. Вместе с ним в инфекционную больницу была доставлена его невеста и ее родные — родители и двоюродная сестра.

— Отец находится под подозрением. Клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат. В связи с этим лабораторные данные сейчас перепроверяются. Результаты так же, как и по его родственникам — в ближайшие сутки. Ни у кого никаких клинических проявлений в настоящее время нет. Температура у его тестя вечером 36.2. Жалоб нет, — прокомментировали в Минздраве.

Ранее в ведомстве рассказали и о состоянии одногруппников и преподавателей студента: «Сейчас идет активное тестирование анализов всех представителей БНТУ. Пока что все результаты отрицательны».

В ближайшие дни медики продолжат проверять людей, с которыми мог контактировать студент. Проверят в том числе студентов, которые уехали на выходные из Минска.