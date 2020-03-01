«Такие люди, как Борис Ефимович, очень нужны» 1.03.2020, 8:53

ФОТО: АР

Репортаж «Голоса Америки» с Марша Немцова в Санкт-Петербурге.

Еще в начале недели судьба петербургского «Марша Немцова» была неясна. Городская администрация наотрез отказывалась согласовывать представленные оргкомитетом акции маршруты шествия. В качестве альтернативы Смольный предлагал либо шествие в отдаленном Удельном парке, либо митинг без шествия на площади перед Финляндским вокзалом, сообщает «Голос Америки».

Фото: golos-ameriki.ru

В свою очередь, это не устраивало заявителей акции, которые пригрозили, что проведут «Марш Немцова» на Невском проспекте. Либо, в крайнем случае – выставят цепочку одиночных пикетов вдоль фасада Гостиного двора.

Но вечером в четверг стало известно, что при посредничестве двух депутатов городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга – Бориса Вишневского и Максима Резника – был достигнут компромисс. Участники акции собираются возле станции метро «Горьковская», затем по дорожкам Александровского сада доходят до перекрестка Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева, откуда попадают на Троицкую площадь и проводят массовый пикет возле Соловецкого камня. В результате, длина маршрута для колонны участников петербургского «Марша Немцова» составила чуть больше 700 метров.

В Санкт-Петербурге прошел марш памяти Бориса Немцова и массовый пикет на Троицкой площади, в котором приняло участие от 2 до 3 тысяч человек. Во время шествия полиция запрещала скандирование лозунгов, однако у Соловецкого камня они зазвучали в полную силу (видео: «Голос Америки») pic.twitter.com/qcIRUBecny — Голос Америки (@GolosAmeriki) February 29, 2020

Перед началом шествия офицеры полиции обращались к собравшимся с предупреждением о том, что во время прохождения к Соловецкому камню не допускается демонстрация каких-либо средств агитации и скандирование лозунгов. Однако когда колонна двинулась к Троицкой площади, раздались выкрики: «Наше имя – Борис Немцов» и «Заказчиков – к ответу». Полицейские через мегафон монотонно повторили несколько раз предупреждение, но поскольку скандирование продолжалось, последовали задержания четверых участников марша.

«Такие люди, как Борис Ефимович, очень нужны»

При подходе к Соловецкому камню выяснилось, что небольшая площадка вокруг него огорожена металлическим забором, а для продолжения шествия необходимо пройти через рамки металлоискателей. Между тем, отклоняя предложение Смольного, организаторы акции мотивировали это тем, что не хотят оказаться в «загоне».

Фото: golos-ameriki.ru

По условиям проведения массового пикета запрещается пользоваться звукоусиливающей аппаратурой. Удалось только согласовать один мегафон, который было слышно на расстоянии метров десяти.

После минуты молчания в память о Борисе Немцове епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко отслужил панихиду. Затем всем желающим было предоставлено слово. Среди выступавших была и член Совета по правам человека, исполнительный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова. Перед тем, как взять мегафон, она побеседовала с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Евдокимова отметила, что ходит на все акции памяти Бориса Немцова, начиная с 28 февраля 2015 года. «У меня не утихает боль по человеку, которого мы потеряли. И во все переломные точки истории – а мы сейчас на переломе, потому что спонтанное внесение поправок в Конституцию, это, мне кажется, шок для половины граждан Российской Федерации – такие люди, как Борис Ефимович, очень нужны. Он был человеком умным, бескомпромиссным, и в то же время умевшим создавать консенсус для оппозиционных сил, которые, к сожалению, до сих пор не могут найти лидера. А Немцов был человеком, который умел собирать вокруг себя людей. Очень жаль, что его нет», - подчеркнула член СПЧ.

Одним из первых выступавших был народный артист России Иван Краско.

«У жителей нашего города обостренное, даже может быть, болезненное чувство справедливости. Хорошее слово – справедливость. И ее всегда хотел Боря (Немцов). Это – непреложная составная нашего народного характера», - начал Краско. И, перейдя в теме памятной акции, продолжил: «Почему нам неизвестно, кто заказал убийство Немцова? Государственная тайна? Получается, государство на себя это берет?».

Фото: golos-ameriki.ru

Эти слова были встречены аплодисментами и выкриками: «Герои не умирают», «Заказчиков – к ответу» и «Кадыров – позор России».

«Мы должны быть вместе, иначе страна обречена»

Борис Вишневский отметил, что в результате расследования удалось установить лишь рядовых исполнителей убийства. «Мы примерно догадываемся, кто заказчики и организаторы этого страшного преступления, и где они находятся. Мы не можем сказать, что они в ближайшее время будут найдены и наказаны, но мы верим, что это обязательно случится. Мы верим, что наступит время, и все будут названы поименно, все будут сидеть на скамье подсудимых, а потом отбывать свой положенный срок», - сказал депутат городского Законодательного собрания. И отметил, что акции памяти Бориса Немцова одновременно с Санкт-Петербургом проходят в Москве и во многих других российских городах.

«Все усилия власти заставить о нем забыть бесполезны. Они не смогут нас заставить забыть его, и о нем будут помнить тогда, когда нынешние властители страны, максимум, останутся одной-двумя строчками в учебнике истории – о них будут говорить, как о мелких политических деятелях эпохи Немцова», - убежден Борис Вишневский.

Фото: golos-ameriki.ru

Еще один депутат городского Законодательного собрания, принимавший непосредственной участие в организации памятной акции – Максим Резник – призвал собравшихся научиться ценить друг друга. «Давайте перестанем выяснять отношения – идет битва за страну, битва с упырями. Это все очень серьезно, в этой битве потери неизбежны. Значит, каждый из нас должен ценить другого – такого же, как он, смелого, пускай, немножко отличающегося, пускай из другой партии, организации. Друзья, это говорил Борис: мы должны быть вместе, иначе страна обречена!», - сказал Максим Резник и закончил выступление словами: «Россия будет свободной!».

Этот лозунг подхватили все собравшиеся, которые также скандировали «Свободу политзаключенным!», «Поправкам – нет!» и «Путина в отставку!». Среди плакатов в руках участников акции были и требования освободить фигурантов дела «Сети» Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.

Фото: golos-ameriki.ru

О чем не знал Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Многие из ораторов выражали надежду, что когда-нибудь память Бориса Немцова будет увековечена и в российских городах, как это уже произошло в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге.

Между тем, в некоторых публикациях, появившихся в канун 5-й годовщины убийства Немцова, проскальзывала мысль, что он оказался несвоевременным политиком, намного опередившим свое время и понятым далеко не всеми соотечественниками.

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин, который был лично знаком с Борисом Немцовым, с такой трактовкой несогласен. В разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он заметил: «Есть тип политиков, которые десятилетиями выжидают того момента, когда у них появится возможность что-то сделать. Таким, например, был Михаил Горбачев, который выжидал до 1985 года, делая карьеру, и потом осуществил перестройку.

А такие политики, как Немцов, нужны всегда. Потому что Борис Ефимович – это символ, который навсегда останется с нами, это великий человек. Я думаю, что России нужны и такие политики, как Немцов, и такие, как Горбачев. В любой нормальной стране мира есть политики разных типов».

После окончания всех речей пришедшие стали возлагать цветы к подножию Соловецкого камня. Кто-то заметил, что надпись «Борцам за свободу» на одной их граней подножия очень подходит для того, чтобы отдать дань памяти Немцову.

По оценкам самих участников акции, в шествии и массовом пикете приняли участие от двух до четырех тысяч человек, хотя некоторые СМИ насчитали всего шестьсот манифестантов. Интересно, что вечером накануне марша Немцова в Санкт-Петербурге стало известно, что Комитет по образованию городской администрации разослал руководителям образовательных учреждений письмо с пометкой «Срочно!». В письме, в частности, говорилось, что комитет «просит организовать профилактическую работу среди обучающихся образовательных учреждений по недопущению участия в несанкционированных мероприятиях, проведение которых возможно 29 февраля 2020 года на территории Санкт-Петербурга».

Вероятно, в комитете по образованию не знали, что проведение «Марша Немцова» в Петроградском районе было санкционировано. Как бы то ни было, среди пришедших к Соловецкому камню были молодые люди старшего школьного и студенческого возраста.

Уже после окончания акции стало известно, что полицейские задержали еще нескольких участников шествия и массового пикета. Всего же было задержано семь человек, часть которых затем отпустили без составления протокола, других же доставили в отделения полиции, внесли в книгу учета сообщений о происшествиях и заставили писать объяснения.