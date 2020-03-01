Арина Соболенко: Титул в Дохе — для моего отца 1.03.2020, 8:57

Белорусская теннисистка прокомментировала победу на турнире.

Белорусская теннисистка Aрина Соболенко прокомментировала победу над Петрой Квитовой в финале турнира в Дохе, сообщает pressball.by.

"Я уважаю Петру, она сильный боец, я знала, что в этом финале она покажет все, что умеет. Я была сфокусирована, сосредоточена на каждом розыгрыше, играла так, будто это последнее очко, и я проигрываю. Думаю, секрет в этом.

Я потеряла отца во время предсезонной подготовки, он был моей главной мотивацией. Я делаю все это для него", — цитирует Соболенко WTA Insider.